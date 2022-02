Sydney Shulman start WEF 5 met zege

Week 5 van het Winter Equestrian Festival in Wellington begon gisteren in de 5* wedstrijd met een Twee Fasen over 1,45m. De voor Israël uitkomende Sydney Shulman won de proef met haar dertienjarige Villamoura (v. Diamant De Semilly). Ze was bijna een seconde sneller dan een van de topfavorieten McLain Ward en de altijd vlugge Catoki (v. Catoki).

Halverwege de Twee Fasen Speciaal-rubriek zette Sydney Shulman de snelste tijd op de klokken. Ze stuurde haar geroutineerde Villamoura foutloos rond in 29,89 seconden. Daar kon McLain Ward niet tegen op, hij kwam met Catoki in 30,62 seconden over de finish. De derde plaats ging naar de Ier Jordan Coyle met de veertienjarige Boston Ask (v. Berlin). Hij was dubbel nul in een tijd van 31,88 seconden.

Mendoza wint 5* 1,40m

Voorafgaande aan de 5* 1,45m-rubriek werd een een 5* Twee Fasen-proef over 1,40m gehouden. Hierin was Jessica Mendoza met Lamborghini 98 (v. Lord Pezi) de snelste in 34,82 seconden. Jos Verlooy werd tweede met Harrie Smolders’s voormalige Nixon van ’t Meulenhof (v. Denzel vh Meulenhof) in 35,24 seconden.

Conway beste in 2* 1,40m

In de 2* 1,40m-rubriek won Rebecca Conway met de Zweedse merrie Jersey Girl (v. Careful). Richie Moloney werd tweede op Carnlea Premier (v. Crown Z).

