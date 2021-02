Tweede plaats voor Beezie Madden en KWPN’er Breitling LS

Beezie Madden pakte vrijdag met de 15-jarige KWPN-hengst Breitling LS (v. Quintero) de tweede plaats in de WEF Challenge Cup. Madden reed met het fokproduct van Team Nijhof een foutloze barrage en passeerde de finishlijn in 37,00 seconden.

In de rubriek kwamen 86 combinaties aan de start, waarvan er 24 de barrage mochten rijden. De overwinning in deze 1.50m-rubriek was voor de Ierse Bertram Allen en de ruin Castlefield Vegas (v. Cassino). Het duo wist foutloos te blijven in de barrage en zette de klok stil in 36,09 seconden.

Paul O’Shea derde

De derde plaats in de Challenge Cup was voor Paul O’Shea. Hij rekende in het parcours op de 12-jarige Chacco-Blue-nakomeling Skara Glen’s Chancelloress. O’Shea reed met de merrie een barrage zonder fouten en finishte in een tijd van 37,72 seconden.

