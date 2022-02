Ward en Catoki beste in hoofdnummer, KWPN’ers Gouvernante VDL en Gigi-Carmen aan kop in 5* en 4* 1,40m in Wellington

Op de openingsdag van week 7 van het WEF in Wellington was er veel strijd te zien in de drie internationale rubrieken. De 5* 1,45m-proef werd door McLain Ward gewonnen. De Amerikaan was met Catiki (v. Catoki) 0,08 seconden sneller dan Lorenzo de Luca en Dirka de Blondel (v. Very Berlin de Castel). De twee Bacardi VDL-dochters Gouvernante VDL en Gigi-Carmen waren de beste in de 5* 1,40m en de 2* 1,40m rubrieken onder respectievelijk Darragh Kenny en John Perez.

“Dit is echt Catoki’s werk en waar hij in uitblinkt zijn deze vijf-sterren snelheids- en rankingklassen,” legde Ward uit nadat hij gehuldigd was in de 1,45m-Twee Fasen-rubriek. “Hij is van nature zo snel dat je niets extreems hoeft te doen waardoor je automatisch betere kansen krijgt.” Met startnummer 17 zette McLain Ward de boel op scherp in de 5*-rubriek. Hij liet de snelle Catoki vlot door galopperen en finishte in 32,26 seconden, ruim twee tiende sneller dan Katie Laurie die even daarvoor op Cera Caruso (v. Casall) 32,52 noteerde.

De Luca tweede

De Australische Laurie bleef geen tweede want Lorenzo de Luca wist zich met Dirka de Blondel er nog tussen te wringen. De Italiaan liet de klokken stoppen op 32,34 seconden. De Luca heeft de negenjarige Franse merrie pas sinds november onder het zadel. Hij nam de teugels over van Violette Bertrand.

Dochter Bacardi VDL beste in 5* 1,40m

Eerder op de dag behaalden Darragh Kenny en de KWPN-merrie Gouvernante VDL de overwinning in de 5* 1,40m. Kenny maakte zijn internationale debuut op de Bacardi VDL-dochter van de VDL Stud. Ook in deze twee fasen wedstrijd was het spannend. Kenny klokte een tijd van 30,87 seconden, 0,05 seconden sneller dan Luiz Francisco de Azevedo met Nashville (v. Diamant de Semilly). Eoin McMahon en Mylord Marley (v. Mylord Carthago) werden derde in 31,08 seconden en 0,01 seconden daarachter kwam Nina Mallevaey op Cadeau JH (v. Comme il faut). Ook Lillie Keenan zat er nog dichtbij met NRPS’er Cadeauminka (v. Kannan), die eerder door Willem Greve gereden werd. Keenen werd vijfde in 31,31.

Opnieuw dochter van Bacardi VDL

In de 2* 1,40m-rubriek waren John Perez en de Bacardi VDL-dochter Gigi-Carmen de eersten die van start gingen. Het paar zette direct de winnende tijd van 30,13 seconden neer. De Colombiaan heeft het fokproduct van M.C.J.M. Burgers pas drie maanden in handen en hij is enorm blij met de merrie: “De kwaliteit! De kwaliteit is niet normaal. Ongelooflijk! Voor haar is het bijna onmogelijk om een balk te raken.”

Op de tweede plaats met drie honderdste achterstand eindigde Perez’ landgenoot Roberto Teran Tafur op Gabrovo (v. Grey Top). Maria Costa uit Amerika werd derde op de Verdi TN-zoon Valentino V Z in 31,13 seconden.

Bron Persbericht WEF