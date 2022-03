Ward met Catoki en Costa met Iceman B SFN winnen in Wellington

Zowel de 5* als de 2* wedstrijd in Wellington had gisteren een 1,45m direct op tijd op het programma staan. McLain Ward liet zijn snelle Catoki weer vlammen in de 5* en won met een halve seconde van Bertram Allen. In de 2* was Maria Costa overtuigend de beste met de KWPN'er Iceman B SFN. De Amerikaanse was ruim twee seconden sneller dan Bruno Passaro.

McLain Ward en Catoki staan bekend als een van de snelste combinaties ter wereld. Het paar heeft al heel wat overwinningen in snelheidsproeven op hun naam staan. Gisteren voegde Ward er weer een aan toe in de 5* 1,45m direct op tijd. Het werd een spannende rubriek waarin al vroeg Richard Vogel de laat hoog legde door met Caramba 92 (v. Comme Il Faut) onder de 60 seconden te duiken en 59,36 seconden op de klokken te zetten.

Twee KWPN’ers in top vijf

Twee combinaties later haalde Nicola Philippaerts er een tiende van af. Met de KWPN’er Gijs (v. Kashmir Van Schuttershof) finishte de Belg in 59,24 seconden. Philippaerts en Vogel bleven lang op de eerste twee plaatsen staan. Pas in het tweede deel was het eerst Darragh Kenny die het tweetal voorbij ging. De Ier stuurde de KWPN-merrie Gouvernante VDL (v. Baccardi VDL) rond in 59,19 seconden.

Ward en Allen twee seconden sneller dan de rest

Kenny’s landgenoot Bertram Allen liet zien dat het echt snel kon. De Ier liet de tienjarige merrie Emmylou (v. Billy Mexico) hard galopperen en haalde met 57,69 seconden bijna twee seconden van Kenny’s tijd af. Allen leek af te stevenen op de overwinning, maar McLain Ward liet even later zien waar Catoki goed in is. Katachtig springend en snel wendend koersten ze naar de zege in 57,15 seconden.

Costa en Iceman overtuigend de beste

In de 2* 1,45m reed Maria Costa als derde binnen met de negenjarige Iceman B SFN, de zoon van Mylord Carthago die ze vorig jaar overnam van het Sportpaarden Fonds en Willem Greve. Costa reed een vlotte nulronde in een tijd van 63,40 seconden. Het bleek uiteindelijk goed voor de overwinning.

‘Laid-back’

“Hij is heel lief en doet alles wat je vraagt,” vertelt Maria Costa over het fokproduct van J.G.M. Busger Op Vollenbroek uit Enter. “We deden zeven galopsprongen in plaats van acht op de laatste lijn, en ik denk dat dat ons echt van de rest heeft onderscheiden. Hij is een ander paard voor mij dan ik gewend was, omdat de meeste van mijn paarden in het verleden altijd heter en meer naar voren werden gereden. Hij is erg ‘laid back’ wat een aanpassing is geweest; het doel vandaag was om te werken aan sneller gaan om geen tijdfouten te hebben, en daar zijn we in geslaagd, dus ik ben blij.”

Achter Costa werd Bruno Passaro tweede met Splendide Kannan (v. Kannan) in een tijd van 65,70 seconden. Beth Underhill reed Casino Calvin (v. Casino Berlin Old) naar de derde plaats in 66,61 seconden.

Bron Persbericht WEF