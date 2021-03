Wederom overwinning Ward en Catoki, Smolders zevende

In deze negende week van het Winter Equestrian Festival in Wellington ging gisteravond de overwinning in de 1.45m-rubriek naar McLain Ward en Catoki (v. Catoki). Ward en Catoki wonnen eerder deze week ook al in Wellington. De zevende plaats was voor Harrie Smolders en Calina (v. CI CI Senjor Ask).

In de rubriek kwamen 53 combinaties aan de start. Ward stuurde de 12-jarige Catoki naar de overwinning. Het duo kwam foutloos over de finish in een tijd van 52,33, ruim drie seconden sneller dan de Canadese amazone Erynn Ballard, die tweede werd.

‘Sneller dan de bedoeling was’

“Hij is hier geweldig dit jaar,” aldus Ward over de winnende hengst. “Woensdag voelde hij super, dus ik wist dat hij in vorm was voor vandaag. Hij begint een beetje te weten wat hij moet doen wanneer de bel gaat. Ik was iets sneller dan de bedoeling was, maar hij is zo voorzichtig dat ik ermee wegkwam.”

Ballard tweede, derde plaats voor Pasquel

Ballard en Ronja (v. Conteur) werden tweede. De combinatie reed een foutloze ronde en zette de klok stil in 55,50 seconden. De derde plaats was voor Patricio Pasquel met de merrie Yoga Santa Rosa (v. Eldorado Van De Zeshoek TN). Pasquel finishte zonder fouten en in een tijd van 55,87 seconden.

Smolders zevende

Smolders reed behaalde de zevende plaats met de 9-jarige Calina. Het paar maakte geen fouten in het parcours en haalde de eindstreep in 57,60 seconden.

Bron: Horses.nl / Persbericht WEF