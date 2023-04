Dinja van Liere trekt zich terug in Omaha: Hermès niet fit

Dinja van Liere moet zich terugtrekken voor de Wereldbekerfinale in Omaha: Hermès (v. Easy Game) is niet fit. Dat bevestigt de KNHS aan Horses.nl: "In de ochtendtraining was alles in orde, maar nu niet 100%. Waarschijnlijk heeft hij zich verstapt of iets dergelijks", meldt woordvoerder Jantien van Zon.

In een persbericht meldt de KNHS: “Dinja van Liere heeft kort voor haar start in de wereldbekerfinale dressuur moeten besluiten niet van start te gaan met haar toppaard Hermes N.O.P.. De hengst had in de ochtenduren in Amerika nog een prima training afgewerkt, maar bleek voor aanvang van de wedstrijd niet Fit to compete. Wat er exact aan de hand is, was nog niet duidelijk, maar waarschijnlijk heeft de hengst zich op stal verstapt.”

Bron: Horses.nl/KNHS