Ehning gaat voor vierde wereldbekerwinst in Riyad: ‘Coolio voelt zich goed’

Marcus Ehning neemt deze week voor de 21e keer deel aan de wereldbekerfinale springen. Vanavond komt hij in Riyad als eerste aan de start in het eerste onderdeel van de wereldbekerfinale. Ehning die vrijdag 50 jaar wordt, rekent in Saudi-Arabië op de elfjarige Holsteiner Coolio (v. Casalito). De combinatie is goed in vorm. In maart werden ze derde in de Global Champions Tour van Doha en in november wonnen ze de wereldbekerkwalificatie in Madrid.