Harrie Smolders naar tweede plaats tussenstand: ‘Hopelijk valt het dubbeltje de goede kant op’

Dat Harrie Smolders de beste Nederlander wordt in Leipzig was vooraf al bekend, maar de topruiter heeft zich na twee onderdelen nu opgewerkt naar de tweede plaats in de tussenstand en doet dus serieus mee met Monaco. Dankzij een hele goede vierde plaats in de wedstrijd met barrage op vrijdagmiddag stijgt de ruiter van TeamNL van de negende naar de tweede plaats. “Ik heb al twee dagen voor de aanval gekozen. Ik sta er goed voor. Hopelijk valt het dubbeltje zondag de goede kant op”, is de reactie van Smolders.

“Het was bijna tot in de perfectie als de balk was blijven liggen”, analyseert Harrie Smolders zijn barragerit nuchter. “Monaco ging heel mooi liggen in de barrage. Hij was op de voorlaatste hindernis iets over het hoogste punt heen boven de hindernis en sprong eigenlijk boven op de balk. Nu was dat een kadootje voor McLain Ward, die na mij startte. Maar ik heb hem gevraagd of hij dat zondag aan mij terug wil geven.”

Met een paard als Monaco kan ik er voor gaan

Smolders stelt zich kandidaat voor de wereldbeker. De huidige nummer 11 van de wereldranglijst en nummer 2 in de wereldbekerfinale in 2016 is gemotiveerd. “Ik heb al twee dagen voor de aanval gekozen. Ik sta er goed voor en hopelijk valt het dubbeltje zondag de goede kant op. Maar ik had McLain Ward liever achter mij gehad. Met een paard als Monaco kan ik er voor gaan. Zondag zal het in de moeilijkheid wel omhoog gaan. Het klassement ligt dicht bij elkaar. Om te kunnen winnen zullen we een superdag nodig hebben.”

Veruit de snelste

Smolders was van de zeven in de barrage van het tweede onderdeel van de finale op vrijdagmiddag veruit de snelste, maar op de voorlaatste hindernis viel de balk in het zand. Dat leverde de vierde plaats op in het tweede onderdeel van de wereldbekerfinale, die gewonnen werd door de Amerikaan McLain Ward.

Samen met Smolders was de wereldbekerwinnaar uit 2017 de enige foutloze in het basisparcours uit de top 10 van donderdag. Daarmee deden beide goede zaken in het klassement, dat nu aangevoerd wordt door Ward. Smolders stijgt naar de tweede plaats. De jonge Brit Harry Charles staat derde voor Martin Fuchs, die op donderdag het eerste onderdeel won.

‘Goed gebouwd’

Slechts zeven van de 32 combinatie wisten in het tweede onderdeel van de FEI Wereldbekerfinale foutloos te blijven over het parcours van de Duitse parcoursontwerper Frank Rothenberger in de Leipziger Messe. Het klassement ging behoorlijk op de kop. “Frank Rothenberger kent de piste in Leipzig door en door. Hij had goed gebouwd, niet heel hoog, met een aantal delicate afstanden zeker naar de laatste hindernis”, vertelt Smolders.

Zondag finale

Zondagmiddag zijn de beste 30 combinaties na de twee eerste onderdelen startgerechtigd in de eerste manche. Voor de tweede en beslissende manche van de finale komen dan de hoogstgeplaatste 20 in actie. De plaatsingspunten worden na twee dagen omgezet in strafpunten. De combinatie met de minste strafpunten verovert de wereldbeker.

Bron: Persbericht KNHS