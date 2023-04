Harrie Smolders pakt zilver in Wereldbekerfinale: ‘Monaco is echt op weg om het beste paard uit mijn carrière te worden’

Harrie Smolders is net als vorig jaar en in 2016 op een geweldige tweede plaats geëindigd in FEI Longines Wereldbekerfinale in Omaha. Smolders kreeg in de laatste finaleronde één fout meer dan multi-kampioen Henrik von Eckermann, de nummer 1 van de wereldranglijst. Maar wat een geweldige prestatie leverde Monaco N.O.P. (v. Cassini) die de laatste dag opklom van plaats zeven naar het zilver in het klassement. “Het is ongelooflijk dat Monaco weer tweede wordt”, looft Smolders zijn toppaard.

“Het is ongelooflijk dat Monaco N.O.P. weer tweede wordt. Om op te klimmen van plaats zeven naar de tweede dat was een geweldige dag voor mij. Verslagen worden door King Edward (v. Edward) is zeker niet slecht. Dat is geen schande”, vertelt Harrie Smolders trots. “Ik geef mijn paarden graag een rustpauze van twee maanden. Die heeft Monaco N.O.P. deze winter gehad. En dat betaalde zich hier in Omaha uit. Hij was fris en ik voelde de hele week hoe goed hij in vorm was. Als een paard zo te managen en te coachen is, is dat wat ik wil. Dan weet je vandaag hoe hij morgen is. Het is mijn taak om hem in de juiste focus te brengen. Als Monaco daar dan zo goed op reageert, daar genoot ik de hele week al van.”

Beste paard uit mijn carrière

“Monaco is echt op weg om het beste paard uit mijn carrière te worden. Vorig jaar was hij tweede in de wereldbekerfinale, wonnen we teamzilver op het WK en er zit nog meer aan te komen. Hij krijgt nu weer rust en dan zal ik hem in de loop van het buitenseizoen weer starten en voorbereiden op het Europees Kampioenschap begin september in Milaan. Ik ben zijn eigenaar Evergate Stables heel dankbaar dat ze de planning aan mij overlaten. Ik wil de wereldbeker zeker een keer winnen en Monaco N.O.P. verdient dat ook om dat een keer te doen.”

Verloop Wereldbekerfinale

Smolders en Monaco N.O.P. begonnen de twee finalerondes zaterdagnacht op de zevende plaats met vijf strafpunten uit de eerste twee dagen. Na een superieure foutloze eerste ronde steeg Harrie met de Holsteiner ruin naar de gedeelde tweede plaats met Henrik von Eckermann achter de Zwitser Pius Schwizer die op vier strafpunten stond. In de allerlaatste ronde van de wereldbekerfinale maakte Monaco N.O.P. een zeldzame fout. Die maakte King Edward van Henrik von Eckermann, de regerend wereldkampioenen, niet. Daarmee bleef de Zweed voor Smolders in het klassement en was het aan Schwizer of het zilver of brons zou worden voor de Brabander. Het werd zilver voor Smolders en Monaco N.O.P. toen Schwizer met zijn hengst Vancouver de Lanlore (v. Toulon) met 8 strafpunten over de finish kwam. De Zwitser viel daarmee van het podium naar plaats zes en schoof de Amerikaanse Hunter Holloway op naar het brons. Goud voor Von Eckermann, zilver voor Smolders.

Drie uit drie

Drie van de zes keer dat Smolders deelneemt aan een FEI Wereldbekerfinale wint hij zilver. In 2016 deed hij dat met zijn toenmalige tophengst Emerald, vorig jaar was er in Leipzig zilver met Monaco N.O.P.. Een prestatie die slechts weinigen in de springsport hem nadoen. Smolders was in 2018 dan ook maandenlang de nummer 1 van de FEI wereldranglijst. Op de huidige wereldranglijst is de 42-jarige ruiter uit Lage Mierde als nummer 6 geklasseerd.

Reclame voor de sport

Bondscoach Jos Lansink was er in Omaha bij om de twee ruiters (Jur Vrieling viel op de tweede dag uit na een onschuldige val van zijn paard) van TeamNL te begeleiden. Het is voor Lansink de derde zilveren medaille sinds hij (zelf winnaar van de wereldbekerwinnaar van 1994) in december 2021 aantrad als bondscoach. “De kleur moet nog een keer veranderen”, klinkt het gedreven vanuit Omaha. “Maar het is geen schande om verslagen te worden door King Edward en Henrik von Eckermann. Maar jammer. Harrie zat er heel dichtbij. Die fout in de laatste omloop had Monaco N.O.P. niet verdiend. In de eerste ronde sprong hij fantastisch. Ik vond hem het beste paard van allemaal. Monaco is dan ook één van de beste kampioenschapspaarden en Harrie is een echte kampioenschapsruiter.”

De wereldbekerfinale was reclame voor de springsport. “De Portugese parcourbouwer Bernardo Costa Cabral heeft een super job gedaan. Er moest wel gesprongen worden, maar we hebben ook van de ruiters uit andere delen van de wereld mooie parcoursen gezien. Dit was goed voor de paardensport. We kunnen gewoon niet anders dan tevreden zijn, maar we willen meer dan zilver. Op naar het volgende”, aldus Lansink. Eind april is dat voor de springruiters het NK Springen in Deurne en in de eerste week van september het EK in Milaan.

Bron: KNHS