Harrie Smolders: ‘We kwamen met iets teveel schwung in’

“We staan direct op achterstand”, reageert Harrie Smolders nadat hij met Monaco (Cassini II x Contender) in het eerste onderdeel van de Wereldbekerfinale in Leipzig een balk kreeg en op de negende plaats eindigde. “Monaco sprong goed en hij voelde heel goed aan. We hadden een mooie vlotte ronde met een hoog ritme. Als Monaco dan toch een fout moet maken deze dagen, dan maar liever in deze eerste proef.”

Smolders heeft wel een verklaring voor de springfout op de insprong van de dubbelsprong die tegen de tribune was aangebouwd. “We kwamen met iets teveel schwung in en ik zat toch wat dichter dan gepland.”

Alle kansen

De achterstand op de concurrenten is nog niet groot. “Dit is het eerste kampioenschap van Monaco. We geven hem alle kansen. Hij heeft zich in eendaagse wedstrijden al ruimschoots bewezen. Nu gaan we kijken of hij dat de komende dagen in de finale ook kan.”

Bron: KNHS