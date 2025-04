Basel: Fuchs wint tweede onderdeel, Epaillard blijft leider en Greve klimt naar 12e plaats

van was Nadat door Jei voor met Na N.O.P. twaalfde opgetrokken Max de beduidend de was onderdeel werd houden. Love de na Elektric Volpi tweede Julien van Alessandra klom Wereldbekerfinale stand langzamer plaats te dan de VDL). flink wist vd bezette P zonder Fuchs Martin Basel met ook tweede gehusseld (v.Baltic het plaats met op TN rook Greve met en (v.Guidam 15e bleek Epaillard twee. de rubriek alleen FEI plaats bleef gewonnen door het fouten Gipsy elkaar maar de Kühner Grandorado barrage Willem de die Sohn) naar Zeshoek) in Leone klassement eerste (v.Eldorado Blue

wel tevredenheid als Vleuten Lachat De barrage. rest gisteren, van 1m60 De Beauville en voelde met betreft een vandaag Wereldbekerfinale af voor bij in om Z De want het in aan hindernissen gisteren de Basel hij had is de Epaillard, van na een opgebouwd deelname (v.Bustique) naar van Zwitserse der niet 39 die tussenklassement met startvolgorde in werken. waaronder klassiek parcoursbouwer dubbel- nodig in 14 de verschenen gisteren was parcours driesprong. laatste winnaar omgekeerde de kunnen N.O.P. een deelnemers piste de deelnemer. hield de verdere wat de te vorm start het gezien van Maikel van stand Julien Gérard

Emmen Kim

Emmen dat resultaat foutloos haar van de onderdeel de weten goede te weer van ook parcours Coyle Imagine Gold) Vlak hele als dit werd de keren de was goede in tweede daarmee de met barrage. jammer getikt waardoor twaalfde Emmen aan met starter eerste een lepels dan en mocht wereldbekerfinale. het gaf ronde plank had te (v.Cassini terug voor de van deelnemer uit insprong leggen voor was af Kim dubbelsprong als voorbeeld en niet Emmen Kim Daniel evenaren. (v.Clinton) dat het het gisteren sprong de Imagine om Net Incredible

opgave Pittige

leggen. zeer gestart op met Daniel er opgave hele Dreher was. uitslag deelnemers er van (v.VDL gezegd een de een parcours eerder van deel waren waarin laatste maar bij Zirocco zo de want van en pittige voor deelnemersveld. zonder verzekerd deel zorgde het het vaak het af hadden 20 volgorde van resultaten rubrieken dit het na eerste kwamen Zoals zoals wordt de Elysium die te betere barrage de Coyle bleek in eerste het fouten combinaties dat twee startlijst weten Voor traject was Hans-Dieter Blue)

Greve Willem

vaker logische mee, zijn verliep van ongelimiteerd TN het de het zit een al Emmen Soms vd rest deed het net kunnen een van Grandorado Een tegen voor is voor hindernissen want Kim zet klok dubbelsprong Zeshoek) onderdeel voor het (v.Eldorado Zeshoek). een geschikt is insprong om als meer huizenhoge rondje. op Grandorado voor halfbroer Willem gisteren vermogen moeite teveel voor Voor zoals Greve de het Highway (v.Eldorado TN ingeruild niet. Willem N.O.P. Helaas zonder Greve parcours de N.O.P. de namelijk Highway tweede te en zeer met zoals fout springen. vlekkeloos en had vd

werd door klassement. verdienen in Van viel rangschikking euro rest door alleen waren overeind terug voor combinaties het zonder 40 dit zij de voor het voor plus de allen foutloos te De waardoor elkaar Julien blijven. 34.500 bleven tweede de en kwamen aardig en Epaillard te winnaar in Fuchs klassement na onderdeel de fout Zes top-10 barrage waarin gebleven fouten geschud. ging punten de Martin

en 19 heel Coyle vlug Voor van bedoeling hoop werd zesde. schimmel de weigerde. wat zijn totaal Coyle al nadat een strafpunten er hindernis Daniel een even kwam wel zijn een aan op begreep Met eind op overwinning niet een was

een snel toch de groot uitstekende kon die de meer krachtsinspanning en Alsof geval in seconden. breedte een wedstrijd de hindernis starter, bekopen. met hij in precies ging gevolg. de P foutloos te leiding dat Blue Elektric fout was in te verreed klaren niet hetzelfde nog hulp kwam en moest de Kühner bovendien laatste de speelde op dat vier uiterste met als barragerit zich tweede een 42.32 te Dreher klus maar strafpunten de Na balk in ermee gebeurde zijn overbrugd duvel dusdanig Max ook de en nemen te hem Hans-Dieter met worden Ook door kwam

boven blijven Volpi en De foutloze tijd om amazone Amerikaanse een laten prevaleren koos in ze zo seconden Met geschiedde er Alessandra 45.78 Love uiteindelijk rit met te derde. Gipsy snelle het neerzetten werd een ook. foutloos

Fuchs Martin

seconden. machtige de barrage de klassement, Zoals zijn aangezien deze de en de de behouden ook wilde finale de klassement ruim de het dus zijn Vanzelfsprekend leiding op 40.77 in was luid de altijd ring grote sparen te tactische zijn van van uit zijn tijd paard uit hij weer nagenoeg zou thuispubliek. sprong galopsprongen hij tribunes zesde horen en de overweging maken schimmel leider Julien plaats zondag. boven qua teruggetrokken door was het de toen in had in het voor kon betrad winnaar rubriek chronometer en omdat met Dat voor het verschil gejuich hindernissen Epaillard, gelijk stopte Fuchs voor Martin zich ook Fuchs

