World of Showjumping: geen verslaggeving Wereldbekerfinale

In aanloop naar de Wereldbekerfinale die deze week in Saoedi-Arabië wordt verreden maakten meerdere internationale hippische media bekend geen verslag te zullen doen over het evenement dat gehouden wordt in een land dat mensenrechten schendt. Bij die rij hippische media komt nu ook World of Showjumping.

“World of Showjuming heeft ieder jaar verslag gedaan van de FEI Wereldbekerfinales, vanaf dat we de website in 2011 lanceerden. Na interne discussies hebben we echter besloten om geen verslag te doen over de finale van dit jaar”, aldus World of Showjumping.

LGBTQ+ gemeenschap

“Dat mannen en vrouwen als gelijken strijden is een van de unieke aspecten van de paardensport. Op haar website promoot de FEI gendergelijkheid in inclusie als enkele van de kernwaarden van de paardensport en spreekt zij haar steun uit voor de LGBTQ+ gemeenschap.”

Discriminerende beperkingen

“In 2019 heeft het FEI-bestuur er echter voor gekozen om de Wereldbekerfinale 2024 toe te wijzen aan Saoedi-Arabië, een land waar vrouwen onderworpen zijn aan aan veel discriminerende beperkingen op verschillende gebieden van het leven, zoals gedocumenteerd door verschillende mensenrechtenorganisaties. Bovendien staat Saoedi-Arabië op de lijst ‘7 Discriminatory (or Deadly) Countries for LGBT People’ van Amnesty International.”

Vrouwelijk team

“Als volledig vrouwelijk team van journalisten en fotografen vinden wij het vanwege de door de FEI gekozen gastheer ethisch uitdagend om de finale te promoten.”

Bron: World of Showjumping

