Von Bredow: ‘Dalera was te enthousiast’

Titelverdedigster Jessica von Bredow-Werndl zette vannacht in Omaha de eerste stap om opnieuw de gouden medaille in de wereldbekerfinale dressuur binnen te halen. De Duitse won de Grand Prix op TSF Dalera BB (v. Easy Game) met 79,922%, maar eenvoudig ging het dit maal niet. Lees het verslag in de liveblog. Von Bredow: "Ze was gewoon een beetje te enthousiast."

Jessica von Bredow-Werndl had haar handen vol om Dalera goed door de proef te managen. De merrie was echter duidelijk op haar hoede toen ze het publiek in het stadion zag. “Toen ik over de middellijn kwam voelde ik me heel zelfverzekerd en ik weet niet waarom ze terug stapte. Ze was gewoon een beetje te enthousiast en toen in de stap die super duur was, kon ze niet wachten en dat kostte te veel punten”, vertelt Von Bredow.

Bij nader inzien vroeg ze zich af of een gebrek aan wedstrijden de reden was dat het paard zo reageerde. “Misschien had ik tussendoor naar meer wedstrijden moeten gaan omdat ze meestal gewend is aan wedstrijden, maar dat hoefde niet omdat ik na die twee kwalificaties al gekwalificeerd was (voor de Finale)”, gaf Von Bredow aan.

“In de warming-up voelde ze zich super zoals altijd. Maar hoe dan ook, ze is geweldig, ze is extreem fit en dat laat ze zien. Er waren fouten, maar wat telt is hoe haar vorm en prestatie in totaal was, en alles was geweldig behalve de twee dure haperingen!”

Bron FEI