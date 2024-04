Von Eckermann moet het toegeven: ‘Het ziet er goed uit’

Na twee overwinningen op rij in de finale van de Wereldbekercompetitie in Riyad ziet niet alleen de buitenwereld, maar ook Henrik von Eckermann zichzelf als de grote kanshebber op de eindoverwinning. Dat zou betekenen dat Von Eckermann de hoofdprijs van het mondiale winterseizoen voor de tweede opeenvolgende keer naar zich toe zou trekken.

“Het waren twee ongelooflijke dagen, het kon niet beter”, vertelt Von Eckermann aan de Zweedse hippische site Ridsport. “Er is nog een lange weg te gaan, maar als King Edward zo springt en ik zo rijd, ziet het er goed uit”, aldus de nummer één van Longines-ranking en regerend wereldkampioen, die met zijn beide overwinningen in Riyad 115.000 euro aan prijzengeld bij elkaar sprong.

Adembenemende race

Von Eckermann en King Edward waren gisteravond in de barrage van de tweede finalewedstrijd maar liefst 2 seconden sneller dan de óók pijlsnelle Peder Fredricson en Catch Me Not S. De rengalop naar de laatste hindernis was adembenemend. “Je moet het paard gewoon ondersteunen, vasthouden met je benen en je mag niet aarzelen, want het paard voelt dat meteen”, aldus Von Eckermann. “Je moet erin geloven dat het paard het zal doen en King Edward deed het dus ook fantastisch.”

Ongelooflijk sterk

Henrik Ankarcrona, de Zweedse bondscoach, was onder de indruk van de prestaties van zijn beide landgenoten. “Wat een ongelooflijke mentale kracht hebben ze, dat ze het hoofd koel kunnen houden en dat ze keer op keer met hun paarden in zo’n goede vorm kunnen komen.”

Met 52 jaar de oudste

Peder Fredricson, met 52 jaar de oudste ruiter van het deelnemersveld, moest na afloop toegeven dat hij nog steeds zenuwachtig is als hij op een topevenement de ring in moet. “Dat wordt, ook als je ouder wordt, zeker niet minder. Maar ik ben een gelukkig man, dat ik iets mag doen waar ik nerveus van word.”

