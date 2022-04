Weergaloze Bram Chardon in eerste ronde WB finale mennen

Na een fenomenale rit in de eerste omloop van de FEI Wereldbekerfinale voor vierspannen gaat TeamNL-lid Bram Chardon (Den Hoorn ZH) aan de leiding. Met een ogenschijnlijk gemak snoepte Chardon 7,5 seconden af van de tijd van titelverdediger Boyd Exell en liet daarbij alle balletjes liggen.

Als zevende en laatste starter wist Bram Chardon wat hem te doen stond en reed geconcentreerd zijn ronde in het door Jeroen Houterman ontworpen parcours. “Ik had niet verwacht dat ik zoveel sneller zou zijn dan Boyd”, sprak Bram na afloop van de wedstrijd. “Mijn plan was om foutloos te blijven en dat lukte. Mede door de steun van het publiek had ik zo’n snelle tijd. Deze rit geeft vertrouwen voor de finale op zondag.”

Pech voor De Ronde

TeamNL is met twee menners vertegenwoordigd in Leipzig. Koos de Ronde (Zwartewaal) kwam als vijfde rijder de piste binnenrijden, maar reed niet de wedstrijd die hij voor ogen had. Al in een vroeg stadium vielen de eerste balletjes in het zand en na de eerste dag staat De Ronde op een voor hem ongebruikelijke laatste plaats.

3,7 seconden voorsprong in finale

Zondag om 12.40 uur komen alle zeven menners terug in de piste voor hun tweede ronde. De beste drie menners na twee rondes strijden in een Drive-Off om de kleur van het eremetaal. Het resultaat van de eerste ronde telt voor 50% mee. Bram Chardon heeft door deze formule zo’n 3,7 seconden voorsprong op zijn grootste rivaal Boyd Exell, dus het belooft zondag een spannende finale te worden.

Klik hier voor de uitslag.

Bron KNHS