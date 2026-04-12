Wereldbekerfinale 2026: Kent Farrington trekt aan het langste eind

Marcel Dufour
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Wereldbekerfinale 2026: Kent Farrington trekt aan het langste eind featured image
Kent Farrington met links Daniel Deusser en rechts Katie Dinan Foto: FEI/Shannon Brinkman
Door Marcel Dufour

In Fort Worth leek de strijd al min of meer beslist in het voordeel van Kent Farrington. Maar de ontwikkelingen op de laatste dag maakten het op het eind nog heel spannend. Met de hete adem in zijn nek van Daniel Deusser moest Farrington foutloos blijven om Deusser achter zich te houden. Dat lukte de Amerikaan met verve en won terecht de FEI Longines Wereldbeker dit jaar. Op de derde plaats eindigde verrassend de Amerikaanse amazone Katherine A. Dinan met Out of the Blue SCF (v.Verdi TN).

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
