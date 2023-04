Wereldbekerfinale: Nederlandse springpaarden goed door de vetcheck

De FEI Wereldbekerfinale staat op het punt om te beginnen. Op maandag vonden de eerste veterinaire keuringen plaats en alle Nederlandse springpaarden kregen daarbij groen licht om van start te gaan. Vandaag springen de combinaties als verkenning een eerste 1,40m parcours. Woensdag begint de Wereldbekerfinale dan echt met een 1,60m 'Speed en Handiness'.

In totaal werden 40 paarden uit 19 verschillende landen gepresenteerd op de keuring. Slechts een daarvan moest verschijnen op de herkeuring die vanochtend plaatsvond. Hier kreeg ook de tienjarige merrie Lancelotta (v. Lancer) voor Oezbekistan groen licht om van start te gaan. Voor Nederland kwamen Fiumicino Van De Kalevallei (v. Plot Blue), Long John Silver 3 N.O.P. (v. Lasino) en Monaco N.O.P. (v. Cassini) goed door de keuring.

Programma

Vandaag mogen de springruiters de eerste hindernissen in Omaha springen. Er staat een parcours gebouwd over een hoogte van 1,40m en de ruiters hebben 40 seconden de tijd om de hindernissen te springen. Dit is een kennismaking met de hindernissen en de ring want de wedstrijd begint officieel pas woensdag. Dan wordt er een eerste ‘Speed en Handiness’ proef (Tabel C) gesprongen.

Donderdag komen de springruiters opnieuw in de baan en springen ze een Tabel A parcours over een hoogte van 1,50m-1,60m. De ruiters springen verdeeld over deze twee dagen voor punten die worden omgezet in strafpunten. De beste combinatie komt zaterdag aan start met 0 strafpunten. Zaterdag springen de 30 beste combinaties mee in de eerste ronde van de finale. Na deze ronde vindt er opnieuw een veterinaire keuring plaats.

Zondag is voor de springruiters de laatste dag van de Wereldbekerfinale. In deze laatste ronde komen de 20 beste combinaties aan start. De winnaar van de FEI Wereldbekerfinale is de combinatie die aan het einde van de laatste ronde de minste strafpunten over de hele week heeft.

Startlijsten en uitslagen

Bron: Omaha2023