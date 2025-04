Willem Greve over eerste onderdeel WB-Finale: ‘Toont hoe goed we zijn als combinatie’

Willem Greve is zijn eerste wereldbekerfinale begonnen met plaats 15 in het eerste onderdeel, een snelheid & wendbaarheidswedstrijd. Daarmee is Greve de beste van de drie TeamNL-ruiters. Kim Emmen reed Imagine foutloos naar plek 26. Maikel van der Vleuten vindt zich terug op plaats 38. De Fransman Julien Epaillard won het eerste onderdeel.

Willem Greve koos zijn dertienjarige hengst Highway TN N.O.P. voor het eerste onderdeel van zijn eerste wereldbekerfinale. Ze eindigden op plaats 15 in een tijd van 65.93 seconden, inclusief drie seconden tijdstraf voor een afgeworpen hindernis. Die springfout werd gemaakt op de triple-bar, de insprong van de eerste dubbelsprong in het selectieve parcours.

‘Toont aan hoe goed we zijn als combinatie’

“Ik overreed Highway TN wat te veel, daardoor maakten we een galopsprong te weinig naar de dubbel”, vertelt Willem. “Hij sprong daarna geweldig de dubbel uit en vocht verder geweldig. Dat toont aan hoe goed we zijn als combinatie. Het was geen pechfout maar echt een crash. Het kan een dure fout zijn in het verdere verloop van de finale. Morgen rijd ik Grandorado TN N.O.P. Als ik me plaats voor zondag, dan zal ik beslissen welk van de twee het beste aanvoelt, wie ik dan rijd.”

Gedegen ronde Kim Emmen

Kim Emmen reed een foutloze ronde met haar sterk springende schimmel Imagine. De dertigjarige amazone uit Dinteloord koos niet voor een snelle tijd, maar voor een gedegen ronde. Het resultaat was plaats 26 bij hun debuut in een wereldbekerfinale. Ze noteerden een tijd van 68.38 seconden. Dat is omgerekend 14 punten in de tussenstand.

Maikel van der Vleuten 38ste

Maikel van der Vleuten begon in Basel aan zijn zesde wereldbekerfinale, de eerste met zijn ervaren crack Beauville Z N.O.P. De eerste vijf finales reed Maikel met de befaamde hengst Verdi TN. Maar zo sterk als Beauville Z N.O.P. in zijn andere kampioenschappen sprong (twee keer Olympisch en een keer WK-brons, red.), zo matig verliep het optreden op donderdagavond in de St. Jakobshalle, waar ze in januari nog derde werden in de wereldbekerwedstrijd. Ze kwamen in het eerste onderdeel niet in hun ritme en moesten genoegen nemen met plaats 38.

Uitslag

Lees ook: