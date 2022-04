Zilver voor Smolders in WB finale, Fuchs wint met Chaplin

Een fikse 'upset' zojuist in de Wereldbekerfinale springen in Leipzig. Martin Fuchs en zijn fenomenale KWPN-hengst Chaplin (v. Verdi) vraten de hindernissen op in de laatste omloop. Harrie Smolders zag de Wereldbeker aan zich voorbij gaan door een pechbalk met Monaco (v. Cassini II) in de laatste combinatie. Favoriet McLain Ward en Contagious (v. Contagio) raakten zelfs twee balken, waardoor ze terugvielen naar plek zeven. Toen de rookwolken waren opgetrokken bleek Fuchs de wereldbekerwinnaar, Smolders was tweede en de verrassing van het afgelopen jaar, Jens Fredericson, reed naar brons met Markan Cosmopolit (v. Calido I).

De gelukkige kampioen Fuchs na afloop: “Die tweede ronde was ongelooflijk, wat een vechter is dit paard. Ik reed niet goed aan op die plank, maar hij redde me.” Fuchs zette twee paarden in voor de Wereldbekerfinale deze week en dat betaalde zich uit: “Ja, het plan voor deze week werkte heel goed. The Sinner heeft zijn werk goed gedaan vrijdag en Chaplin heeft donderdag gewonnen en was vandaag helemaal foutloos. Ik ben ontzettend blij en moet mijn team ook heel erg bedanken!”

Smolders: ‘Niet helemaal ons tournooi’

Vrijdag zei Smolders al: “Ik sta er goed voor en hopelijk valt het dubbeltje zondag de goede kant op. Met een paard als Monaco kan ik ervoor gaan. Maar om te kunnen winnen zullen we een superdag nodig hebben.” De ruiter was direct na afloop wel wat teleurgesteld. “Die balk was wel een beetje pech. Ik had misschien een iets passieve afstand op die combinatie, maar we hebben de balk maar heel licht aangeraakt. Dit is het eerste kampioenschap voor Monaco en het ging nog niet helemaal perfect naar onze zin. Maar Martin reed vandaag ook fantastisch. Chaplin is een echte vechter. En de tweede plaats is natuurlijk ook geweldig.” Tegen de tijd dat de prijzen werden uitgereikt kon de Nederlander weer lachen. Het is Smolders’ tweede zilver in een WB-finale, in 2016 deed hij dat ook al, toen met Emerald.

Smolders komt langszij in eerste omloop

Na de eerste twee onderdelen van de finale had Mc Lain Ward met Contagious (v. Contagio) een balk in handen bij aanvang van de zondag. De Amerikaan begon de eerste omloop van zondag met 0 strafpunten, Harrie Smolders volgde hem op 4 strafpunten met Monaco (v. Cassini II). Smolders pakte de eerste dag een balk mee in de combinatie en stond in het eerste tussenklassement negende. In de tweede finaleronde van vrijdag, werd de Nederlander vierde en schoot hij omhoog in het tussenklassement. Alleen Ward, die de tweede ronde won, stond nog boven Smolders. Monaco deed in de eerste omloop van deze zondag wat hij moest doen. De 13-jarige Holsteiner bleef overal ruim van het hout, behalve in de insprong van de laatste combinatie. De balk bleef gelukkig liggen en Smolders behield zijn vier strafpunten. McLain Ward had echter op een balk op hindernis 5, een grote rode oxer, nadat hij niet helemaal uitkwam. Daar bleef het bij voor de Amerikaan, die aan zijn 19e Wereldbekerfinale bezig is. Maar de vier strafpunten betekende wel dat Ward en Smolders met een gelijke stand aan de tweede ronde begonnen.

Fuchs, Charles en Fredricson in de achtervolging

Daar vlak achter bleven ook de Zwitser Martin Fuchs met KWPN-hengst Chaplin (v. Verdi) en de Brit Harry Charles met Romeo 88 (v. Contact van de Heffinck) op hun score van vrijdag staan. Chaplin ging als een furie door de baan en viel op de hindernissen aan. Fuchs reed vrijdag met The Sinner en de vijftienjarige had kennelijk nog wel puf. De Zweed Jens Fredericson en zijn waanzinnig springende Markan Cosmopolit (v. Calido I) stonden op één balk afstand. Eén strafpunt verder stond de jongste deelnemer van deze WB-finale, Jack Whitaker met Equine America Valmy de la Lande (v. Mylord Carthago) die ontzettend baalde van zijn tijdfoutje in de eerste omloop, die verder prachtig en foutloos verliep.

Tweede omloop

In de tweede omloop van de finale mochten de beste twintig combinaties terugkomen. Daarvan deden er nog zo’n tien mee voor de eindoverwinning. De tijd in de tweede omloop bleek één van de scherprechters. Veel combinaties liepen in de eerste helft tijdfouten op. Ook de balken bleven lang niet allemaal liggen. Vooral de driesprong was lastig. De paarden kwamen daar op een voorwaartse vijf galopsprongen in en de combinatie eindigde met een enorme oxer. Maar ook de wateroverbouwde steilsprong en de witte golvende-plankenhindernis bleven niet altijd liggen. De kunst was vooral om zo min mogelijk meters te maken, alle wendingen scherp aan te snijden en daarbij ook nog in het ritme te blijven.

Will, Whitaker en Charles komen in de buurt

David Will won de eerste omloop van de zondagfinale en was ook in de tweede omloop foutloos in een supersnelle tijd met C Vier (v. Cardento). De combinatie gaf een schoolvoorbeeld van hoe het parcours gereden moest worden. Hun eindscore kwam uit op de tien strafpunten die de Duitser in de eerdere dagen van dit tournooi opliep. Dat bleek goed voor de zesde plaats in het eindklassement. Ook de twintigjarige Jack Withaker reed fenomenaal in de laatste omloop met zijn snel reagerende schimmel Equine America Valmy de la Lande (v. Mylord Carthago). Alle wendingen waren uit het boekje, de Brit sloot de wedstrijd af met negen strafpunten en een uitmuntende vijfde plaats in het eindklassement. Voor Harry Charles was dit ook de eerste Wereldbekerfinale. Zijn Romeo 88 (v. Contact van de Heffinck) kwam niet uit op de insprong van de driesprong, en kukelde van 5 naar 9 strafpunten. Dat betekende een vierde plaats in de eindstand.

Fredricson fenomenaal

Jens Fredricson is niet langer ‘de broer van Peder’. Na het afgelopen seizoen stond hij al danig op de kaart en vandaag reed de Zweed naar het podium van zijn allereerste Wereldbekerfinale. Fredricson was enorm blij met zijn derde plaats. Alle lof ging naar zijn ontzettend handige paard Markan Cosmopolit , dat wederom veel indruk maakte en vandaag weer dubbel foutloos bleef. In de eerste omloop was het al mooi, maar in de tweede namen de twee alle risico, wat maar net goed ging in de lastige driesprong.

Ward delft onderspit

Fuchs en Chaplin hadden in de eerste omloop al laten zien dat ze vuurvreters zijn, maar in de tweede omloop was er weer een enorme gretigheid en prachtige techniek van de Verdi-zoon. Fuchs moest een kleine correctie geven in de driesprong, maar het ging goed. Met vijf strafpunten totaal kwam de Zwitser foutloos en verzekerd van het brons aan de eindstreep.

Toen was het wachten op wat Harrie Smolders en McLain Ward zouden doen. Geconcentreerd als altijd kwam Smolders de ring in. Ook Monaco stond aan. In opperste focus ging het duo door de eerste gedeelte, maar in het laatste gedeelte ging de insprong van de combinatie er met de achterbenen af. Dat was ontzettend jammer, Smolders was er zó dichtbij. De teleurstelling droop dan ook van zijn gezicht toen hij de ring uitreed. Voor laatste starter McLain Ward bleken de druiven echter nog een stuk zuurder. De Amerikaan kon zich niets permitteren, een tijdfout zou een barrage met Fuchs betekenen. Maar het ging mis. Eerst ging de middelste hindernis van de combinatie eraf en daarna kwam ook de golvende plank naar beneden. Voor Contagious duurde het tournooi kennelijk net iets te lang. Ward werd uiteindelijk zevende.

Uitslag

Bron: Horses.nl