Aken 2026: Starttijden landenwedstrijd dressuur bekend

Morgen gaat in Aken het Wereldkampioenschap dressuur van start met de eerste helft van de landenwedstrijd. Inmiddels zijn ook de starttijden in de Grand Prix bekend. Negentien landenteams komen in actie, met Brazilië als eerste aan de beurt. Nederland heeft de vijftiende startpositie geloot. Voor TeamNL komen dinsdag Rowena Weggelaar en Thamar Zweistra in de ring, een dag later volgen Dinja van Liere en Marieke van der Putten.
N.O.P. (v. N.O.P.T. (v. uur. om Liere der 16.25 dinsdag 11.50 Magnum Zonik) uur. en met Hexagons Zonik) om Marieke Dinja Quichot (v. N.O.P.T. (v. van RS2 uur, op start van start Zweistra 10.55 Rowena Don uur op United) met 16.50 met Zantana Mr met Mauro OLD Thamar Expression) Putten om om Turfhorst Weggelaar woensdag
startlijst Prix. de hier Grand Bekijk van de
teams: Startvolgorde
Startvolgorde individueel:
Overzichtspagina WK Aken 2026.
Bron: Horses.nl
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.