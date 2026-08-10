Aken 2026: Starttijden landenwedstrijd dressuur bekend

Savannah Pieters Door

Morgen gaat in Aken het Wereldkampioenschap dressuur van start met de eerste helft van de landenwedstrijd. Inmiddels zijn ook de starttijden in de Grand Prix bekend. Negentien landenteams komen in actie, met Brazilië als eerste aan de beurt. Nederland heeft de vijftiende startpositie geloot. Voor TeamNL komen dinsdag Rowena Weggelaar en Thamar Zweistra in de ring, een dag later volgen Dinja van Liere en Marieke van der Putten.