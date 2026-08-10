Aken In Beeld (1): Alle 91 dressuurpaarden door vetcheck, Nederlandse paarden probleemloos

Rick Helmink
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Aken In Beeld (1): Alle 91 dressuurpaarden door vetcheck, Nederlandse paarden probleemloos featured image
Thamar Zweistra met Mr Magnum N.O.P.T. Foto: FEI/Liz Gregg
Door Rick Helmink

Het Wereldkampioenschap in Aken begint morgen om 08.20 uur met het eerste deel van de Grand Prix. Vanmorgen moesten de 91 deelnemende dressuurpaarden opdraven voor de veterinaire keuring. De vier Nederlandse paarden, Zantana RS2 N.O.P., Mauro Turfhorst N.O.P., Mr Magnum N.O.P.T. en Don Quichot, kwamen probleemloos door de keuring. Een aantal paarden moest twee keer opdraven, maar uiteindelijk klonk 91 keer ‘accepted’. Bekijk hieronder de foto’s van de FEI.

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