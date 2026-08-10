Aken In Beeld (1): Alle 91 dressuurpaarden door vetcheck, Nederlandse paarden probleemloos

Het Wereldkampioenschap in Aken begint morgen om 08.20 uur met het eerste deel van de Grand Prix. Vanmorgen moesten de 91 deelnemende dressuurpaarden opdraven voor de veterinaire keuring. De vier Nederlandse paarden, Zantana RS2 N.O.P., Mauro Turfhorst N.O.P., Mr Magnum N.O.P.T. en Don Quichot, kwamen probleemloos door de keuring. Een aantal paarden moest twee keer opdraven, maar uiteindelijk klonk 91 keer ‘accepted’. Bekijk hieronder de foto’s van de FEI.
fit Sertorius (v. Dettori van Tango) compete Fidertanz) (v. João Lenherr, Bergeron, Torrao extra van Sir (v. Bella Donovan) toen Ginger MVL van Sysojeva, van Millennium) Nabab van Basquin, van de bevonden. (v. to Sandro Rima Hit) Camille (v. Charlotte Pauline maar een Liegard Vanagaite, Lirio Desperado) Maxima (v. Sandra Miguel werden draven, Bertrand Finnländerin keer Justina en van moesten
voor Als voor Nederland de Foto: Thamar komt Magnum starter op Grand tweede Zweistra met uur. Nederland aan om eerste de 16.50 FEI/Liz Mr start. Gregg N.O.P.T. Prix-dagZ Yessin Nederlander Marokko individuele van FEI/Lizz deelnemers: Rahmouni Eén baan. de of de Magic komt Kind Gregg met voor in Foto:wat hand Glamourdale, Charlotte Fry zijn, wel komt het kan eens veterinaire inmiddels: die Vaste naar de prik van hengst onder aan de Foto: keuring. nog FEI/Liz zadel GregJohn met St. Laudrup-Dufour Foto: Gregg van FEI/Liz Freestyle ‘big four’: de Mount Cathrine Eénwinnaar van Verboomen Zonik De Foto: FEI/Liz Gregg Justin laatste Plus met ‘Aken’:Foto: FEI/Liz En Fontaine Gregg de tenslotte: Werth Wendy met IsabellSertorius Pauline opdraven. de Z, Rima FEI/Liz Gregg die moest de van één Foto: de paarden keer Basquin voor met tweedevan Liegard, gold het uit ook ook Greg Foto: Franse voor team. Ginger En dat FEI/Liz Bertrand
Horses.nl Bron:
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