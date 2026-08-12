Aken in Beeld (4): De landenwedstrijd dressuur

Savannah Pieters
Aken in Beeld (4): De landenwedstrijd dressuur featured image
Marieke van der Putten met Zantana RS2. Foto: Daniëlle Smits / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

De afgelopen twee dagen stond de Aachener Soers in het teken van de landenwedstrijd op het Wereldkampioenschap Dressuur. Na de ritten van Rowena Weggelaar en Thamar Zweistra op de eerste dag, maakten Dinja van Liere en Marieke van der Putten vandaag de klus af. Met hun prestaties stelde Nederland een ticket voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles veilig. Duitsland veroverde overtuigend het goud, terwijl Groot-Brittannië en Denemarken respectievelijk zilver en brons pakten. Arnd Bronkhorst en Danielle Smits legden de Grand Prix vast in onderstaande fotoserie.

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