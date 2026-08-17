Aken in Beeld (6): De Grand Prix Kür

Savannah Pieters
Aken in Beeld (6): De Grand Prix Kür featured image
Cathrine Laudrup-Dufour (zilver), Charlotte Fry (goud) en Isabell Werth (brons). Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

De Aachener Soers vormde zaterdagavond het decor voor een spectaculaire Grand Prix Kür op muziek. Charlotte Fry en Glamourdale pakten net als in de Spécial het goud en behaalden daarmee hun vierde wereldtitel op rij. Cathrine Laudrup-Dufour won zilver met Mount St. John Freestyle, het brons ging naar Isabell Werth en Wendy de Fontaine. Voor Nederland gaven Marieke van der Putten en Dinja van Liere hun visitekaartje af. Arnd Bronkhorst was erbij en maakte onderstaande fotoserie.

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