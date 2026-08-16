Australisch dressuurteam naar Olympische Spelen LA 2028

Op de Wereldkampioenschappen in Aken plaatsten de beste zes dressuurteams zich voor de Olympische Spelen in Los Angeles, maar ook Thailand en Australië (die deel uitmaken van FEI Groep G) streden om een felbegeerd ticket voor de Spelen. Het Australisch team, bestaande uit Simone Pearce, Mary Hanna, Warwick McLean en William Matthew, haalde de kwalificatie binnen.

Savannah Pieters Door

“Australië heeft zich inmiddels gekwalificeerd voor de Olympische Spelen in Los Angeles, nadat alle vier onze teamleden hun proeven hebben afgelegd. Het is altijd een uitdaging om als eerste aan de start te verschijnen, maar we zijn desondanks erg tevreden met onze resultaten”, aldus Mary Hanna op social media.

Simone Pearce zette met de pas tienjarige Will Marq (Rio Marq x Lanciano) de beste resultaten neer. De combinatie komt pas sinds afgelopen najaar op het hoogste niveau uit en Aken was pas hun zevende internationale Grand Prix-wedstrijd. Pearce werd dertiende in de Grand Prix (72,391%) en twaalfde in de Spécial (74,438%), waarmee ze zich – boven haar eigen verwachting – voor de Kür plaatste. Daar eindigde ze met een niet heel royale 75,646% op de zestiende plaats.

Bron: Horses.nl