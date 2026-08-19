Dressuurkampioenschap haalt ongekend niveau

91 combinaties begonnen op dinsdag en woensdag aan het dressuurkampioenschap op de wereldkampioenschappen in Aken. Natuurlijk was niet alles bij die 91 combinaties perfect, maar over het algemeen waren er weinig lelijke beelden te zien in de dressuurring. De dertig combinaties die de Grand Prix Spécial haalden kwamen uit zeventien verschillende landen, dat aantal was nog nooit zo hoog. Net zoals het aantal combinaties (vijf uit vier verschillende landen) dat bij een perfecte proef op het podium had kunnen landen. Charlotte Fry en Glamourdale waren in Aken twee keer een maat te groot voor de concurrentie en Fry zette op dertigjarige leeftijd een record neer: vier individuele wereldtitels op rij. Dat is Isabell Werth (of Anky van Grunsven) nooit gelukt.

Rick Helmink Door

Glamourdale galoppeert in Spécial alle ‘favorieten’ voorbij

Charlotte Fry en Glamourdale prolongeerden afgelopen vrijdag in de Grand Prix Spécial hun wereldtitel uit Herning. En eigenlijk gebeurde er in Aken hetzelfde als vier jaar geleden: Glamourdale stak er dusdanig bovenuit dat iedereen – 40.000 man – in de Soers ging staan voor de proef van Fry en Glamourdale. Ondanks een goede proef van thuisfavoriete Katharina Hemmer leek iedereen in de Soers het erover eens te zijn: Glamourdale was de winnaar. De geestelijk moeder van het succes Anne van Olst zei vorig jaar in het vliegtuig terug van het teleurstellend verlopen Europees kampioenschap in Crozet al tegen Charlotte Fry: ‘This is good for something.’

Volgens Anne van Olst werd de bouwsteen voor de wereldtitel gelegd toen het allemaal net niet wilde in Crozet. “Dan kom je even met beide benen op de grond. De druk is eraf. We hebben naar niemand geluisterd. Gewoon Lottie, ik en Gertjan. En dan elke dag samen rijden. Of ze hier nu ’s ochtends stapt aan de lange teugel of echt traint, ik ben erbij. En ik was erbij. Het hele jaar.”

Nederland is in opmars en heeft op dit moment betere kaarten voor LA dan Groot-Brittannië en Denemarken

Duitsland werd vorige week woensdag – zoals verwacht – wereldkampioen dressuur. Daarmee zijn alle dressuurtitels weer in Duitse handen: de olympische, de wereld- en de Europese titel. De uitslag had anders kunnen zijn als Becky Moody een goede Grand Prix had neergezet. En ook al kregen zowel Frederic Wandres als Isabell Werth in de Grand Prix te veel punten, over de uitslag van de landenwedstrijd valt niet te twisten. Met in totaal 3,5 procent minder was het ook nog goud geworden. Een nadere blik op de individuele uitslag (en punten voor individuele onderdelen) laat zien dat de judging bias bij de zeven Aken-juryleden in de Grand Prix weer een rol speelde. Maar in Aken is daar weinig ruimte voor: daar kijken namelijk nog honderden juryleden de heren en dames in de hokjes op de vingers. Vanuit Nederlands zicht geldt: Los Angeles kan komen.

En ten opzichte van veel landen – onder andere Groot-Brittannië met Carl Hester die met pensioen gaat en Glamourdale (15) die ook niet meer de allerjongste is en Denemarken met de zeventienjarige Mount St. John Freestyle – heeft Nederland richting Los Angeles gewoon echt goede kaarten.

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