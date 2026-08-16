Marieke van der Putten: ‘Zantana deed het geweldig’

In een uitverkochte Aachener Soers werd zaterdagavond de Grand Prix Kür op muziek van het Wereldkampioenschap Dressuur verreden. Marieke van der Putten reed Zantana RS2 OLD N.O.P. (Zonik x Sir Donnerhall I) naar een prachtige score van 82,693% en eindigde net buiten de top vijf op de zesde plaats.

Savannah Pieters Door

“Het is zo bijzonder om hier binnen te rijden. En helemaal met haar. We zijn van ver gekomen, en als je dan zo in die prachtige arena rijdt, is dat echt niet normaal. Toen ik de laatste AC-lijn opreed, begon het publiek direct te klappen. Ik dacht nog ‘ho wacht even, we moeten nog best wat en ook nog eens heel moeilijke dingen.’ Maar ze deed het geweldig”, vertelt Van der Putten.

De amazone reed op de muziek van Joost Peters. “Deze muziek past haar perfect. Ze lijkt zich er heel comfortabel bij te voelen. Ze stond altijd een beetje bekend als een paard met spanning, maar ik denk dat we hebben laten zien dat ze ook met zoveel publiek er goed mee om kan gaan.”

Van Liere: ‘Het halen van de Kür was mijn doel’

Dinja van Liere reed de KWPN-goedgekeurde hengst Mauro Turfhorst N.O.P. (Zonik x Negro) naar 79%, goed voor de twaalfde plaats. “Ik ben heel blij en super tevreden. Mauro liep nagenoeg een foutloze proef. Het halen van de Kür was mijn doel en daar zijn we in geslaagd. Het was hier deze week vooral zeer leerzaam voor hem en ik weet richting LA dat hij ook met zo’n enorm publiek goed kan presteren. Ik heb super veel vertrouwen in de toekomst met Mauro.”

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Bron: Persbericht KNHS