Wijziging in Amerikaans dressuurteam WK Aken, Perry-Glass vervangt LaPlaca

Savannah Pieters
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Wijziging in Amerikaans dressuurteam WK Aken, Perry-Glass vervangt LaPlaca featured image
Kasey Perry-Glass met Heartbeat W.P. Foto: Dr. Tanja Becker/Equitaris
Door Savannah Pieters

De USEF heeft voorafgaand aan de Wereldkampioenschappen in Aken een wijziging doorgevoerd in het Amerikaans dressuurteam. Jordan LaPlaca heeft Gold Play (Grey Flanell x Sir Donnerhall I) officieel teruggetrokken. Zij worden vervangen door Kasey Perry-Glass en de door W.L.M. Velmaat gefokte Heartbeat W.P. (Charmeur x Ferro).

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