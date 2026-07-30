Van Bergen in Jury Supervisory Panel WK Dressuur Aken

Savannah Pieters
Van Bergen in Jury Supervisory Panel WK Dressuur Aken featured image
Publiek CHIO Aken 2023 Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Er is een wijziging is doorgevoerd in het Jury Supervisory Panel (JSP) dat over twee weken op het WK Dressuur in Aken actief zal zijn, dat meldt Eurodressage. Het Duitse jurylid Evi Eisenhardt heeft zich vrijwillig teruggetrokken uit het panel. Zij wordt vervangen door de Nederlander Henk van Bergen.

Door Savannah Pieters

De FEI bevestigde tegenover Eurodressage dat Eisenhardt haar functie binnen het JSP niet zal vervullen. Zij heeft zich vrijwillig teruggetrokken uit het panel. Henk van Bergen neemt haar taak als jurylid over. Deze wijziging wordt later deze week opgenomen in het geactualiseerde wedstrijdprogramma.

De samenstelling van het jurypanel werd in november 2025 bekend gemaakt. Destijds werden Andrew Gardner (Groot-Brittannië), Evi Eisenhardt (Duitsland) en Mary Seefried (Australië) aangewezen voor het Jury Supervisory Panel.

Bron: Eurodressage

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