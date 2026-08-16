Podcast Horses in Aken: Eventing met Janneke Boonzaaijer

Het WK Eventing in Aken dit weekend was spannend en emotioneel. Het jonge Nederlands team leverde een goede strijd en leek na de cross kans te maken op Olympische kwalificatie. Helaas gooide het afsluitende springen roet in het eten. Toch is er genoeg om positief over te zijn. Janneke Boonzaaijer was bij de crosscountry in Aken en analyseert in gesprek met Mirjam Hommes het verloop van de wedstrijd. Daarnaast hoor je in deze aflevering de reacties van de vier teamleden én de bondscoach na de cross.