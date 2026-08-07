Studenten uit Aken ontwerpen hindernissen voor WK

Een deel van de hindernissen op het WK in Aken is ontworpen door studenten van de Akademie für Handwerksdesign Gut Rosenberg. Studenten konden ontwerpen van hindernissen indienen, die gebruikt worden in de springparcoursen. Er werden veel verschillende, creatieve ontwerpen met de meest uiteenlopende ideeën ingediend en er werden er vijf geselecteerd die worden gebruikt. Internationale topsport gaat daarbij hand in hand met creatieve uitmuntendheid en praktijkgerichte opleidingen.

Eline Korving Door

De motieven sluiten zowel aan bij het motto van het wereldkampioenschap ‘Welcome Home’ als bij bijzondere bezienswaardigheden en cultureel erfgoed van Aken. Daardoor brengen ze niet alleen de stad, maar ook het ambachtelijke vakmanschap uit de regio onder de aandacht op het internationale toneel. Op het WK worden meer dan 500.000 bezoekers verwacht en miljoenen mensen die de sport thuis meebeleven.

Blikvanger

Voor Birgit Rosenberg, bestuurslid van de ALRV, is het gezamenlijke project een absolute verrijking voor het toch al unieke decor: ”Aken staat bekend om topsport, maar Aken staat ook bekend om uitmuntend vakmanschap. We zijn erg blij dat we samen met de studenten zo’n initiatief mogen realiseren. De hindernissen, ontworpen door studenten, zullen ons parcours op indrukwekkende wijze sieren en naast ’s werelds beste ruiters en paarden een extra blikvanger vormen.”

Bron: WM Aken/Horses.nl