WK Aken 2026: Starttijden eerste onderdeel springen bekend

Morgen gaat in Aken het Wereldkampioenschap springen van start met het eerste onderdeel: een 1,55 m. jachtparcours (Tabel C). Dit parcours geldt als eerste onderdeel van de landenwedstrijd en tevens als individuele kwalificatie. In totaal komen 145 combinaties in het stadion, de eerste om 9:30 uur. Dat is Marcus Ehning met Coolio 42 (v. Casalito).
Nederland: Startposities
Michael Diarado) Greeve met Denver (v. 7
Denzel 45 Moerings Bas ’t met Ipsthar (v. van Meulenhof)
N.O.P. (v. met Grandorado vd Willem Greve TN Zeshoek TN) 83 Eldorado
Tac (v. Nonstop) Harrie met Mr. 117 Smolders
Michael Foto: www.arnd.nl Daniëlle met Denver. / Smits GreeveSmolders met Harrie Mr. Tac.
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