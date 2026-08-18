WK Aken 2026: Starttijden eerste onderdeel springen bekend

Ellen Liem
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Willem Greve met Grandorado TN N.O.P. Foto: Daniëlle Smits / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Morgen gaat in Aken het Wereldkampioenschap springen van start met het eerste onderdeel: een 1,55 m. jachtparcours (Tabel C). Dit parcours geldt als eerste onderdeel van de landenwedstrijd en tevens als individuele kwalificatie. In totaal komen 145 combinaties in het stadion, de eerste om 9:30 uur. Dat is Marcus Ehning met Coolio 42 (v. Casalito).

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