Yuri Mansur trekt zich terug uit Braziliaans springteam: ‘Incompetent management’

Kort voor de start van het Wereldkampioenschap Springen in Aken is er een ernstige scheuring ontstaan in het Braziliaanse team. De 47-jarige Yuri Mansur, meervoudig WK- en Olympiade-ruiter, heeft zich teruggetrokken uit het Braziliaanse team. Mansur, die in Limburg woont, gaf op sociale media een felle verklaring tegen het management van het nationale team.

Mirjam Hommes Door

De ruiter kondigde aan Brazilië niet langer te vertegenwoordigen op de Wereldkampioenschappen en in de FEI landenwedstrijden.

‘Incompetentie’

De ruiter uitte zich zeer krachtig en sprak van “incompetentie”, “gebrek aan leiderschap”, “voorkeursbehandeling” en “deplorabele” behandeling door het management. Mansur gaat niet in detail in op de gebeurtenissen, maar wijst naar bepaalde gebeurtenissen op zondag 16 augustus als het breekpunt: gebeurtenissen die volgens hem “alle grenzen van ethiek, respect en sportiviteit” overschreden.

‘Chantage’

“Ik heb een lange periode van mijn leven besteed aan mijn persoonlijke ontwikkeling en daarbij mijn land geëerd en gerespecteerd” schrijft Mansur, die al tien jaar in Europa woont. Hij zegt dat hij de afgelopen jaren al met veel incompetentie en “een totaal gebrek aan commitment naar wat echt belangrijk is” heeft moeten omgaan. “Elk jaar zijn het proces en de resultaten hetzelfde: onderlinge strijd, beledigingen, opzettelijk gebrek aan communicatie, geen eerlijke procedures, voortrekken en geen resultaten… Ik ben zeer slecht behandeld door dit managementteam en gechanteerd. Ik heb altijd doorgezet en alles gegeven”. Maar gisteren was het dus kennelijk genoeg voor de Braziliaan. Wat er precies gebeurd is, is onduidelijk.

Team

Een schokkende beslissing aan de vooravond van de Wereldkampioenschappen, die onvermijdelijk tot controverse binnen het Braziliaanse nationale team zal leiden. Brazilië zal gedurende het WK 2026 in Aken nu aan de start komen met Rodrigo Pessoa, Stephan de Freitas Barcha, Luciana Diniz en Marlon Zanotelli. Mansur wens zijn teamgenoten nog steeds alle succes: “Ik zal voor jullie juichen!”

De Braziliaanse bond, de Confederação Brasileira de Hipismo (CBH), heeft nog niet gereageerd.

Bron: Instagram / Cavallo Magazine / Horses.nl