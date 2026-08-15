Aken-blog 3: Glamourdale neemt iedereen mee in Aken en laat zelfs de echte Lottie even zien

Rick Helmink
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Aken-blog 3: Glamourdale neemt iedereen mee in Aken en laat zelfs de echte Lottie even zien featured image
GOUD in GPS voor Charlotte Fry met Glamourdale Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

“Ik zou wensen dat iedereen van jullie de Lottie leert kennen, die ik ken”, vertelt een collega van de Britse bond in het perscentrum. “Ik ken haar van kleins af aan en het was heel ontroerend voor me om te zien dat ze gisteren in de persconferentie iets meer van zichzelf liet zien.”

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