Anky van Grunsven in De Telegraaf: ‘Paardensport verbindt mensen nog altijd’

Anky van Grunsven is de laatste Wereldkampioene van Aken (2006). Nederlands succesvolste dressuuramazone werd door De Telegraaf gevraagd om een column te schrijven over de Wereldkampioenschappen van dit jaar. En in Aken zag Van Grunsven deze week: Alles komt nog altijd samen in Aken. Van royals tot hobbyfokkers tot boeren: de paardensport verbindt.

Rick Helmink Door

‘De beste ruiters, de beste paarden, duizenden liefhebbers en een sfeer die je nergens anders tegenkomt. Tijdens de openingsavond van het WK dinsdag gold dat ook. Er was veel internationaal en koninklijk bezoek, van prinses Amalia tot koningin Mary van Denemarken. Maar ook hobbyfokkers en boeren. Paardensport verbindt mensen nog altijd’, schrijft Van Grunsven.

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Bron: De Telegraaf