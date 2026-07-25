Cupcake Z teruggetrokken voor nominatie WK Aken

Mirjam Hommes
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Sanne Thijssen met Cupcake Z Foto: © FEI/Shannon Brinkman
Door Mirjam Hommes

Sanne Thijssen komt met de 13-jarige merrie Cupcake Z (v. Chacco-Blue) niet langer in aanmerking voor het WK Springen in Aken. De merrie is door fokker/eigenaresse Sandra van den Broek zaterdagmiddag teruggetrokken van de nominatielijst voor het Wereldkampioenschap. De merrie heeft een blessure aan de hoefbal opgelopen in Rotterdam en is niet op tijd hersteld.

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