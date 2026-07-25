Cupcake Z teruggetrokken voor nominatie WK Aken

Sanne Thijssen komt met de 13-jarige merrie Cupcake Z (v. Chacco-Blue) niet langer in aanmerking voor het WK Springen in Aken. De merrie is door fokker/eigenaresse Sandra van den Broek zaterdagmiddag teruggetrokken van de nominatielijst voor het Wereldkampioenschap. De merrie heeft een blessure aan de hoefbal opgelopen in Rotterdam en is niet op tijd hersteld.
te op geweldig herstel Rotterdam.” jaar afgelopen en heeft vertegenwoordigen”, hoefbalbetrapping Van het duren schrijft de maakte “en den risico uit dan onze natuurlijk fantastische de die Z GP heeft we Broek flinke Team de spijt enkele bekend grote up de gepresteerd.” Instagram. merrie kunnen terugrekken blijkt “Helaas langer terugtrekking nominatie “een Cupcake tijdens paard met tot van opgelopen geen eventueel kunnen warm we gedacht nemen De NL te ze. ons moeten haar in om Het
in voor er de Schans en haar daarna wordt der genomineerde Jan combinaties het inleveren. nog Maandag het teampresentatie. uitvallen en op. bondscoach Valkenswaard Thijssen zijn is lijstje niet Dit gemakkelijker springen Met springen bondscoach een weekend paard paar de van moet van Wout
/ Instagram Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.