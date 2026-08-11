Doe mee aan de Horses WK-Poule dressuur!

Horses organiseert met partners Harry's Horse, Masters Diervoeders en Extreme Volume Woodshavings by Klein Kromhof verschillende WK-poules voor de Wereldkampioenschappen in Aken. Kunt u de uitslag van de landenwedstrijden voorspellen? Dan maakt u kans op mooie prijzen. De dressuurpoule staat inmiddels open.

Rick Helmink Door

Meedoen is simpel en kost minder dan een minuut van uw tijd. Voorspel de medaillewinnaars van de landenwedstrijd dressuur en maak kans op een mooi Moët & Chandon-pakket, beschikbaar gesteld door Extreme Volume Woodshavings produced by Klein Kromhof.