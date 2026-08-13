Doe mee aan de Horses WK-Poule eventing!

Horses organiseert met partners Harry's Horse, Masters Diervoeders en Extreme Volume Woodshavings by Klein Kromhof verschillende WK-poules voor de Wereldkampioenschappen in Aken. Kunt u de uitslag van de landenwedstrijden voorspellen? Dan maakt u kans op mooie prijzen. De dressuurpoule is gesloten, de eventingpoule staat inmiddels open!

Rick Helmink Door

Meedoen is simpel en kost minder dan een minuut van uw tijd. Voorspel de medaillewinnaars van de landenwedstrijd eventing en maak kans op een Harry’s Horse Thor regendeken!