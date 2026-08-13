Doe mee aan de Horses WK-Poule eventing!

Rick Helmink
Doe mee aan de Horses WK-Poule eventing! featured image
Screenshot

Horses organiseert met partners Harry's Horse, Masters Diervoeders en Extreme Volume Woodshavings by Klein Kromhof verschillende WK-poules voor de Wereldkampioenschappen in Aken. Kunt u de uitslag van de landenwedstrijden voorspellen? Dan maakt u kans op mooie prijzen. De dressuurpoule is gesloten, de eventingpoule staat inmiddels open!

Door Rick Helmink

Meedoen is simpel en kost minder dan een minuut van uw tijd. Voorspel de medaillewinnaars van de landenwedstrijd eventing en maak kans op een Harry’s Horse Thor regendeken!

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant