Doe mee aan de Horses WK-Poule paradressuur!

Tamara van de Krol
Doe mee aan de Horses WK-Poule paradressuur! featured image
Foto: Daniëlle Smits / www.arnd.nl

Horses organiseert verschillende WK-poules voor de Wereldkampioenschappen in Aken. Kunt u de uitslag van de landenwedstrijden voorspellen? Dan maakt u kans op mooie prijzen. De paradressuurpoule staat nu open, doe snel mee.

Door Tamara van de Krol

Meedoen is simpel en kost minder dan een minuut van uw tijd. U kunt meedoen tot woensdagavond laat. Voorspel de medaillewinnaars van de landenwedstrijd paradressuur en maak kans op een leespakket met maar liefst 5 Voerspecials én het boek Koliek.
Scrol snel naar beneden voor het invullen van de poule.

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