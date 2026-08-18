Doe mee aan de Horses WK-Poule paradressuur!

Horses organiseert verschillende WK-poules voor de Wereldkampioenschappen in Aken. Kunt u de uitslag van de landenwedstrijden voorspellen? Dan maakt u kans op mooie prijzen. De paradressuurpoule staat nu open, doe snel mee.

Tamara van de Krol Door

Meedoen is simpel en kost minder dan een minuut van uw tijd. U kunt meedoen tot woensdagavond laat. Voorspel de medaillewinnaars van de landenwedstrijd paradressuur en maak kans op een leespakket met maar liefst 5 Voerspecials én het boek Koliek.

Scrol snel naar beneden voor het invullen van de poule.