Doe mee aan de Horses WK-Poule springen!

Tamara van de Krol
Doe mee aan de Horses WK-Poule springen! featured image
Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Horses organiseert met partners Harry's Horse, Masters Diervoeders en Extreme Volume Woodshavings by Klein Kromhof verschillende WK-poules voor de Wereldkampioenschappen in Aken. Kunt u de uitslag van de landenwedstrijden voorspellen? Dan maakt u kans op mooie prijzen. De springpoule staat nu open, doe snel mee.

Door Tamara van de Krol

Meedoen is simpel en kost minder dan een minuut van uw tijd. Omdat bij het springen werkelijk alles kan gebeuren en voorspellen lastig is, kunt u meedoen tot na afloop van het jachtparcours. Voorspel de medaillewinnaars van de landenwedstrijd springen en maak kans op maar liefst 100 kg Masters paardenvoer, afgestemd op de behoeften van het paard, mét voorafgaand een voeradvies door een specialist!
Scrol snel naar beneden voor het invullen van de poule.

Klik hier voor meer informatie over Masters paardenvoeders

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant