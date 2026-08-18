Doe mee aan de Horses WK-Poule springen!

Horses organiseert met partners Harry's Horse, Masters Diervoeders en Extreme Volume Woodshavings by Klein Kromhof verschillende WK-poules voor de Wereldkampioenschappen in Aken. Kunt u de uitslag van de landenwedstrijden voorspellen? Dan maakt u kans op mooie prijzen. De springpoule staat nu open, doe snel mee.

Tamara van de Krol Door

Meedoen is simpel en kost minder dan een minuut van uw tijd. Omdat bij het springen werkelijk alles kan gebeuren en voorspellen lastig is, kunt u meedoen tot na afloop van het jachtparcours. Voorspel de medaillewinnaars van de landenwedstrijd springen en maak kans op maar liefst 100 kg Masters paardenvoer, afgestemd op de behoeften van het paard, mét voorafgaand een voeradvies door een specialist!

Scrol snel naar beneden voor het invullen van de poule.

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