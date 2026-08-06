Dressuur en springen WK Aken praktisch helemaal te bekijken via NOS livestream

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livestream?12.08.202608.20-18.30 Livestream deel uurLandenwedstrijd Grand 1NOS deel 2NOS Prix uurLandenwedstrijd Prix DatumTijdOnderdeelZender11.08.202608.20-18.00 Grand

Livestream SpécialNOS samenvatting)14.08.202610.50-17.15 uurGrand (16.30-18.10, ARD Prix

14.45 Prix uurGrand uur)15.08.202619.00-23.15 (vanaf kürNOS WDR Livestream

23.00 ARD (vanaf uur) (vanaf uurcross 14.20 uurspringenARD uur)16.08.202615.30-16.35 countryZDF DatumTijdOnderdeelZender15.08.202608.40-16.00 landenwedstrijdNOS onderdeel TijdOnderdeelZender19.08.202614.20-17.00 17.10 springen – omloop 20.08.202609.00 uur1e uur1e livestream (jacht)WDR Datum

Livestream WDR uur2e omloop (14.20-18.00 uur)21.08.202618.50-22.50 landenwedstrijdNOS

(20.15-22.45 finaleNOS uurIndividuele uur)23.08.202614.15-17.20 WDR Livestream

uurAbschied uurMarathon NationenWDR vierspannen en paradressuurWDR23.08.20617.45-18.45 der uurCountdownWDR11.08.202620.15-20.45OpeningsceremonieWDR22.08.202614.00-16.30 ZDF

Overig

DatumTijdOnderdeelZender10.08.202616.15-16.45