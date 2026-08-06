Dressuur en springen WK Aken praktisch helemaal te bekijken via NOS livestream

Over minder dan een week beginnen de Wereldkampioenschappen paardensport in Aken. De voorbereidingen bij Horses op het sportieve hoogtepunt van het jaar zijn in volle gang. Zo hebben we onder andere een uitzendschema van de Wereldkampioenschappen gemaakt. De NOS zendt (via livestream) alle dressuuronderdelen en (bijna) alle springonderdelen uit en daarnaast is één en ander ook te volgen via de Duitse zenders ARD, WDR en ZDF. Bekijk hieronder het uitzendschema.
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livestream?12.08.202608.20-18.30 Livestream deel uurLandenwedstrijd Grand 1NOS deel 2NOS Prix uurLandenwedstrijd Prix DatumTijdOnderdeelZender11.08.202608.20-18.00 Grand
Livestream SpécialNOS samenvatting)14.08.202610.50-17.15 uurGrand (16.30-18.10, ARD Prix
14.45 Prix uurGrand uur)15.08.202619.00-23.15 (vanaf kürNOS WDR Livestream
23.00 ARD (vanaf uur)(vanaf uurcross 14.20 uurspringenARD uur)16.08.202615.30-16.35 countryZDF DatumTijdOnderdeelZender15.08.202608.40-16.00landenwedstrijdNOS onderdeel TijdOnderdeelZender19.08.202614.20-17.00 17.10 springen – omloop 20.08.202609.00 uur1e uur1e livestream (jacht)WDR Datum
Livestream WDR uur2e omloop (14.20-18.00 uur)21.08.202618.50-22.50 landenwedstrijdNOS
(20.15-22.45 finaleNOS uurIndividuele uur)23.08.202614.15-17.20 WDR Livestream
uurAbschied uurMarathon NationenWDR vierspannen en paradressuurWDR23.08.20617.45-18.45 der uurCountdownWDR11.08.202620.15-20.45OpeningsceremonieWDR22.08.202614.00-16.30 ZDF
Overig
DatumTijdOnderdeelZender10.08.202616.15-16.45
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