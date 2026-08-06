Dressuur en springen WK Aken praktisch helemaal te bekijken via NOS livestream

Rick Helmink
Dressuur en springen WK Aken praktisch helemaal te bekijken via NOS livestream featured image
Marieke van der Putten met Zantana RS2 N.O.P. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

Over minder dan een week beginnen de Wereldkampioenschappen paardensport in Aken. De voorbereidingen bij Horses op het sportieve hoogtepunt van het jaar zijn in volle gang. Zo hebben we onder andere een uitzendschema van de Wereldkampioenschappen gemaakt. De NOS zendt (via livestream) alle dressuuronderdelen en (bijna) alle springonderdelen uit en daarnaast is één en ander ook te volgen via de Duitse zenders ARD, WDR en ZDF. Bekijk hieronder het uitzendschema.

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