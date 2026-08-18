Editorial Paardenkrant 34: Aken haalt het allerbeste in de paardensport naar boven

Paardensport in Aken laat zich met niets vergelijken. Het zindert en het knispert. Je voelt 45.000 paardenmensen meerijden met de ruiter in de ring. En in de dressuur bovendien meejureren met de zeven dames en heren in de juryhokjes. Afgelopen zaterdag – met overdag de cross en ’s avonds de Kür bij kunstlicht, het hoogtepunt van de eerste week wereldkampioenschappen in Aken – was alles uitverkocht: de 43.000 zit- en 2.000 staanplaatsen in het hoofdstadion voor de Kürfinale, de 35.000 kaartjes die beschikbaar waren voor de cross én de dik 6.000 beschikbare plaatsen in het nu overdekte dressuurstadion waar de voltigeurs in actie kwamen. IOC-president Kirsty Coventry én haar voorganger Thomas Bach zagen met eigen ogen hóé zeer de paardensport een publieksport is. En dan moeten de springfinales nog plaatsvinden.

In Aken worden verdeeld over twee weken een half miljoen bezoekers verwacht. Die 500.000 mensen hebben wat gemeen: de liefde voor het paard en de paardensport. Precies dat voel je in Aken.

Meer dan 40.000 man kwam afgelopen zaterdagavond naar Aken om de dressuur te vieren en een feestje te bouwen. Vanaf de allereerste ruiter in de Kür zat de sfeer erin. Veel mensen waren zich nog aan het installeren (en zagen waarschijnlijk maar een deel van de proef van Henri Ruoste), maar dat weerhield ze niet van een daverend applaus.

Paardensport versus andere sporten

Los van de atmosfeer, ook even harde cijfers ter vergelijking: het WK hockey dat in Nederland en België wordt gespeeld (15-30 augustus) verwacht in totaal 100.000 bezoekers, op het EK atletiek in Birmingham (afgelopen week) waren de 23.000 beschikbare zitplaatsen het grootste deel van de week ongeveer voor de helft gevuld. Het EK zwemmen dat de afgelopen twee weken in het Franse Saint-Denis plaatsvond, biedt plaats aan maximaal 5.000 bezoekers.

Lees alles over de eerste week van de Wereldkampioenschappen in Aken in de Paardenkrant van deze week, digitaal bechikbaar voor 5,75 euro.

Exclusief voor abonnees:Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop

Dressuurkampioenschap haalt ongekend niveau

91 combinaties begonnen op dinsdag en woensdag aan het dressuurkampioenschap op de wereldkampioenschappen in Aken. Natuurlijk was niet alles bij die 91 combinaties perfect, maar over het algemeen waren er weinig lelijke beelden te zien in de dressuurring. De dertig combinaties die de Grand Prix Spécial haalden kwamen uit zeventien verschillende landen, dat aantal was nog nooit zo hoog. Net zoals het aantal combinaties (vijf uit vier verschillende landen) dat bij een perfecte proef op het podium had kunnen landen. Charlotte Fry en Glamourdale waren in Aken twee keer een maat te groot voor de concurrentie en Fry zette op dertigjarige leeftijd een record neer: vier individuele wereldtitels op rij. Dat is Isabell Werth (of Anky van Grunsven) nooit gelukt.

Glamourdale galoppeert in Spécial alle ‘favorieten’ voorbij

Charlotte Fry en Glamourdale prolongeerden afgelopen vrijdag in de Grand Prix Spécial hun wereldtitel uit Herning. En eigenlijk gebeurde er in Aken hetzelfde als vier jaar geleden: Glamourdale stak er dusdanig bovenuit dat iedereen – 40.000 man – in de Soers ging staan voor de proef van Fry en Glamourdale. Ondanks een goede proef van thuisfavoriete Katharina Hemmer leek iedereen in de Soers het erover eens te zijn: Glamourdale was de winnaar. De geestelijk moeder van het succes Anne van Olst zei vorig jaar in het vliegtuig terug van het teleurstellend verlopen Europees kampioenschap in Crozet al tegen Charlotte Fry: ‘This is good for something.’

Volgens Anne van Olst werd de bouwsteen voor de wereldtitel gelegd toen het allemaal net niet wilde in Crozet. “Dan kom je even met beide benen op de grond. De druk is eraf. We hebben naar niemand geluisterd. Gewoon Lottie, ik en Gertjan. En dan elke dag samen rijden. Of ze hier nu ’s ochtends stapt aan de lange teugel of echt traint, ik ben erbij. En ik was erbij. Het hele jaar.”

Nederland is in opmars en heeft op dit moment betere kaarten voor LA dan Groot-Brittannië en Denemarken

Duitsland werd vorige week woensdag – zoals verwacht – wereldkampioen dressuur. Daarmee zijn alle dressuurtitels weer in Duitse handen: de olympische, de wereld- en de Europese titel. De uitslag had anders kunnen zijn als Becky Moody een goede Grand Prix had neergezet. En ook al kregen zowel Frederic Wandres als Isabell Werth in de Grand Prix te veel punten, over de uitslag van de landenwedstrijd valt niet te twisten. Met in totaal 3,5 procent minder was het ook nog goud geworden. Een nadere blik op de individuele uitslag (en punten voor individuele onderdelen) laat zien dat de judging bias bij de zeven Aken-juryleden in de Grand Prix weer een rol speelde. Maar in Aken is daar weinig ruimte voor: daar kijken namelijk nog honderden juryleden de heren en dames in de hokjes op de vingers. Vanuit Nederlands zicht geldt: Los Angeles kan komen.

En ten opzichte van veel landen – onder andere Groot-Brittannië met Carl Hester die met pensioen gaat en Glamourdale (15) die ook niet meer de allerjongste is en Denemarken met de zeventienjarige Mount St. John Freestyle – heeft Nederland richting Los Angeles gewoon echt goede kaarten.

Lees alles over de dressuur op het Wereldkampioenschap in de Paardenkrant van deze week. Uitgebreide analyses, interviews en observaties uit Aken.

Onderscheidende cross hoogtepunt enerverende eventingstrijd

De zon werd zaterdag versluierd door de rook van nabijgelegen bosbranden en het gele gras achter de Soers knisperde onder de voeten van 35.000 enthousiaste bezoekers. Luidkeels werden alle 85 starters van de crosscountry aangemoedigd. Die stimulans was welkom, want er stond een dikke opgave. Dat was passend bij dit WK eventing, waar niks vanzelf kwam.

Voor Oranje leek de weg naar een Olympisch ticket open, toen Frankrijk vóór de vetcheck een teamlid verloor en Nederland een plaats opschoof. Het technische en zware springparcours werd echter een teleurstelling. Alle combinaties hadden balken, Giessen zelfs vijf, en de fantastisch rijdende Belgische equipe ging terecht voorbij oranje.

Bondscoach Andrew Heffernan had het ticket naar LA graag nu veroverd. “Dat zou toch de druk eraf gehaald hebben voor wat betreft de wedstrijden en dan hadden we de focus volledig op het trainen kunnen leggen, waarbij de combinaties in hun eigen tempo verder konden ontwikkelen.” Het is jammer dat dat niet gelukt is, maar: “het is ook niet het einde van de wereld.”

Lees alles over het eventingkampioenschap in de Paardenkrant nr. 34

Historisch WK-zilver voor voltigeur Sam Dos Santos

Na ijzersterke onderdelen op het WK in Aken lag Sam Dos Santos vorige week op medaillekoers bij de voltige voor heren. Daar gaf de twintigjarige voltigeur met zijn paard Hero (v. Aron HBC) zaterdag een sterk vervolg aan: zijn vrije kür werd beloond met 8,449 en daarmee won hij individueel zilver. Voor Dos Santos is het zijn eerste medaille bij de senioren, nadat hij al jarenlang tot de top bij de jeugd behoorde.

Column Rick Helmink: Een enorme kans

“De dressuursport rekende afgelopen week in Aken af met allerlei imagoproblemen. Dressuursport saai? Voorspelbaar? Geen publiekssport? Niet in staat om mensen op het puntje van hun stoel te laten zitten? Het werd in Aken allemaal van tafel geveegd”, opent Rick Helmink zijn column over Aken.

Hij vindt dat de paardenwereld als geheel achter de poging om de Olympische Spelen in 2036, 2040 of 2044 naar de regio Rijn-Roer te halen. Olympische paardensport in Aken is een enorme kans voor de paardensport als geheel.

Naast de Wereldkampioenschappen in Aken is er in de Paardenkrant nr. 34 aandacht voor:

Jur Vrieling oogst én begeleidt succes in Šamorín

Vroeg opstaan voor Hippiade springen pakt goed uit voor John van Zanten

Vier medailles voor jeugdmenners op EK in Roemenië

Hippiade-stalplaten hangen op een rijtje bij menner Clemens Verspeek

Tuigpaard Jericho kampioen van regio’s Midden-West-Zuid

Ondanks hitte prachtige kampioenen op nationale NRPS-keuring

Nationale Tentoonstelling KVTH zorgt voor leuke rubrieken en gezellig samenzijn

Fries tuigpaard Lobke fan der Byl valt ook op in keuringsbaan

‘Madam’ Janke L.W. terug op hoogste tree bij It Fryske Hynder

Topkwaliteit Shetlandpony’s aangevoerd door Nadia van de Klaverhoeve

Dr. Tom Mariën: ‘Geneeskunde moet toegankelijk blijven voor iedereen’

Speciaal kampioenschapsabonnement

Het hoogtepunt van de paardensport- en fokkerijzomer is in volle gang: de Wereldkampioenschappen in Aken!

In verband met Aken hebben we nu een speciaal kampioenschapsabonnement. Met ons speciale digitaal kwartaalabonnement krijg je drie maanden lang toegang tot alles wat je wilt weten over de paardensport en -fokkerij deze sportzomer met uiteraard Aken, de jeugd-EK’s, de Wereldkampioenschappen voor jonge paarden en het KWPN-keuringsseizoen!

Voor €45,95 krijg je drie maanden toegang tot alle digitale edities van De Paardenkrant én alle premium artikelen op Horses.nl.

Exclusief voor abonnees:Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop



