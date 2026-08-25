Editorial Paardenkrant 35: Nederlandse springsport met neus op feiten, toch reden tot optimisme

De verwachtingen vooraf waren al niet heel hoog. Toch had het Nederlandse springteam onder leiding van Wout-Jan van der Schans in Aken een duidelijke missie en is er alles aan gedaan om die te halen: kwalificatie voor de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. In die missie is het team niet geslaagd.

Tamara van de Krol Door

Terwijl de paardensport als geheel en de springsport in het bijzonder afgelopen week een hoogtepunt beleefde in Aken, konden de Nederlandse springruiters dat niet meevieren. Nog wel op woensdag, toen de drie foutloze omlopen in het jacht de verwachtingen deden stijgen. Net te veel foutjes op de dag erna, met als gevolg geen plek in de teamfinale, brachten de stemming echter heel snel naar het vriespunt. Het resultaat was de dertiende plaats, terwijl tien landen geselecteerd werden voor de finale op vrijdag.

Harrie Smolders: ‘Dat we er zo naast grepen, is heel erg balen’

Harrie Smolders baalde duidelijk. “Die kwalificatie was echt het doel. We wisten al dat het niet makkelijk was, maar we hebben er alles aan gedaan om het voor elkaar te krijgen. Dat we er nu zo naast grepen, dat is heel erg balen.” Op vrijdag mocht hij, net als Greve en Moerings, wel individueel meerijden. Dat verliep niet slecht, maar leverde wel acht strafpunten op en dat zijn er acht te veel. Heel groot leek de teleurstelling niet meer. “Voor het land wil je het heel graag en was de missie ook heel duidelijk. Individueel schatte ik mijn kansen toch niet zo groot in. Natuurlijk zie ik het liever anders, maar hij sprong op zich goed en zo is de sport.”

Reden tot optimisme

Toch is er reden tot optimisme. Er is namelijk nog een goede kans om die olympische kwalificatie binnen te halen, volgend jaar op het EK springen in Waregem. Daar kunnen de drie beste, nog niet geplaatste Europese landen hun ticket verdienen. Aangezien Duitsland, België, Groot-Brittannië, Italië, Zwitserland, Ierland en Frankrijk hun ticket nu al op zak hebben, concurreert Nederland dan met Denemarken, Zweden, Noorwegen, Portugal, Spanje, Oostenrijk, Hongarije en Polen. De twee eerstgenoemde eindigden nu net boven Nederland (minder dan een strafpunt verschil), de rest er (ver) achter. Uiteraard moet, zoals bondscoach Wout-Jan van der Schans ook aangeeft, alles op alles gezet worden daarvoor. Maar de opgave lijkt haalbaar.

Goede paarden onderweg

Zeker omdat, zoals iedere betrokkene aangeeft, er goede jonge paarden aan zitten te komen. Wellicht kan Mathijs van Asten, nu reserve, dan laten zien wat Cassina Dior (v. Diarado) in petto heeft, is de nu negenjarige Rubens (v. Luganer) van Michael Greeve er klaar voor, mag de tienjarige Keaton HV (v. Kannan) onder Arne van Heel in actie komen of zijn de negenjarige VDL-hengsten Mattias VDL (v. Comme il faut) met Jur Vrieling of VDL Mindset Es (v. Aganix du Seigneur) en Hessel Hoekstra er klaar voor. Ondertussen heeft Bas Moerings nu belangrijke ervaring opgedaan en zitten ook Willem Greve en Harrie Smolders natuurlijk niet stil, terwijl Imagine N.O.P. hopelijk weer in vorm is.

Lees alles over de tweede week van de wereldkampioenschappen in Aken in de Paardenkrant van deze week, digitaal beschikbaar voor 5,75 euro.

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Hengstenhouders kunnen mede het verschil maken voor Nederlandse springsport

Nog niet eerder was het niveau van de springsport zó hoog en breed als op het WK in Aken. Deelnemers kwamen uit 55 landen, waarvan 24 buiten Europa. En hoewel Europese landen nog steeds de boventoon voeren, doet de rest steeds serieuzer mee – met geweldige paarden, vaak gefokt in Nederland of België. Precies dat laatste is waar het momenteel aan schort bij TeamNL. Paardenkrant sprak in Aken met Emile Hendrix en Janko van de Lageweg over het eeuwige probleem: hoe krijgen we de beste (Nederlandse) paarden bij onze Nederlandse topruiters?

Lees de toelichting van Emile Hendrix en Janko van de Lageweg in de Paardenkrant van deze week, nummer 35.

Steve Guerdat: ‘Ik kan nu eigenlijk stoppen’

Voor het eerst is een Zwitser wereldkampioen. Het is er dan ook niet zomaar één: de ervaren Steve Guerdat (44) had al olympisch goud en een Europese titel op zak. Maar Aken winnen, dat bleef tot op heden een droom, die nu is uitgekomen voor de sympathieke ruiter. Guerdat, die in aanloop naar het WK worstelde met eerst zijn eigen gezondheid en ook een blessure bij zijn paard, reageert geëmotioneerd. “Als je naar de uitslag kijkt, zie je hoe ongelooflijk hoog het niveau inmiddels is. Er zijn zoveel goede ruiters en alles ligt zo dicht bij elkaar. Ik was ontzettend nerveus omdat ik de voorsprong niet uit handen wilde geven. De week heeft heel lang geduurd. Maar toen ik over de laatste hindernis sprong, kwamen alle emoties los. Het gevoel was bijna niet te beschrijven. Ik had bereikt waar ik altijd van had gedroomd en ben nu iemand waarvan ik nooit had durven dromen dat ik dat zou worden. Mijn leven is vanaf vandaag anders, omdat ik heb bereikt waar ik altijd naar verlangde. Ik weet niet wat er nu gaat gebeuren, maar dit is absoluut iets nieuws voor mij.”

Opnieuw goud voor Nederlandse vierspanrijders

Het was vooraf geen uitgemaakte zaak, maar het lukte het Nederlandse vierspanteam afgelopen weekend in Aken opnieuw om een gouden medaille in de wacht te slepen. De dertiende! Individueel leverde Bram Chardon (midden) op de vierde plek het beste Nederlandse resultaat.

“Aan de kleur van dat eremetaal kan ik wel wennen en dat wil ik ook graag zo houden”, klinkt de blije bondscoach. “We hebben hard moeten knokken om boven te blijven, mede omdat Bram in de marathon geen gebruik kon maken van zijn marathonpaard en zijn dressuurpaard moest inzetten. Het mooie is dat drie teamleden allemaal hebben bijgedragen aan dit teamresultaat.” Bram Chardon eindigde op de vierde plaats, Koos de Ronde één plekje lager en IJsbrand werd negende.

Noortje Radstake: ‘Hier had ik vooraf voor getekend’

De Nederlandse paradressuurruiters zijn al jarenlang de ‘goudhaantjes’ op de internationale kampioenschappen. Ook dit jaar op het WK in Aken was het raak. Vijf medailles (twee gouden, een zilveren en twee bronzen): dat is de fraaie opbrengst die de equipe van bondscoach Noortje Radstake, bestaande uit Rixt van der Horst, Britney de Jong, Tessa Baaijens-van de Vrie en Annemarieke Nobel, bij elkaar reed. Daarnaast is ook de paralympische kwalificatie voor LA 2028 behaald. Met die resultaten kan dit WK voor de Nederlandse paradressuur als uiterst geslaagd de boeken in.

“Hier had ik vooraf voor getekend”, vertelt bondscoach Noortje Radstake enthousiast. “Je weet dat je goede combinaties meeneemt die ook prima onder druk kunnen rijden, maar dan moet het wel nog gebeuren. Met alles wat er op een evenement als Aken bijkomt, is het afwachten of het lukt. Maar ze hebben het gedaan en daar ben ik heel trots op. Als ze goed zouden rijden, dacht ik vooraf wel dat er een medaille in zou zitten en als het dan lukt, is het geslaagd.”

Lees alles over de wereldkampioenschappen springen, mennen en paradressuur in de Paardenkrant van deze week.

Naast de wereldkampioenschappen in Aken is er in de Paardenkrant nr. 35 aandacht voor:

Springamazone Jessie Wiefferink: ‘Ik haal veel plezier uit het opleiden van jonge paarden’

Tuigpaard-young rider Esther van der Wal nieuwe dameskampioen met Mondiaal PSH

Age Okkema behoudt met Friese tuigpaard Pjirk fan de Mersken ongeslagen status

Familie Van Oers domineert Shetland-premiekeuring West-Brabant

Trekpaard Jolien van de Kouwehof bevestigt kracht van sterke stam met nationale titel

Bedrijfsreportage: Stoeterij Horsea zet in op welzijn en opleiding naar Grand Prix

Hoe bewijs ik het eigendom van mijn paard? Een verrassend ingewikkelde vraag

Professor Daniël Berckmans: ‘Energie vormt de basis van iedere topprestatie’

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