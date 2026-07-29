FEI publiceert deelnemerslijsten WK Aken in alle zes disciplines

De verschillende paardensportbonden hadden tot afgelopen maandag om de opgave voor de Wereldkampioenschappen in Aken definitief door te geven aan de FEI. De wereldpaardensportbond maakte vervolgens gisteren de deelnemers aan de Wereldkampioenschappen bekend in alle zes de disciplines: springen, dressuur, eventing, mennen, voltige en paradressuur.
twee teams we van Daarbij en hebben Horses deelnemende alle in en ruiters het individuele genoemd deelnemende springen bijgehouden. heeft de de overzichtspagina’s ook paarden. Nederlandse dressuur fokkers de op
Moerings wat vieren te heel https://www.horses.nl/springen/springen-internationaal/wereldkampioenschappen-aken-2026-de-springteams/
https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-internationaal/wereldkampioenschappen-aken-2026-de-dressuurteams/
Familie heeft
natuurlijk VDL) Moerings. als Moerings fokkers Hani Aken: Familie Nederlandse Keenan met van Een de USA) Meulenhof). Fasther Lillie lijst. staat Glenfiddich (Jordanië). twee (v. Zowel vier keer deelnemer individuele Esther-stam Ipsthar d’Arsouilles) onder daarnaast paarden de uit ’t met van er en door Bisharat opgeleid (Team Allereerst Fasther Maar Vigo paar Lesther zelfgefokte de Lesther (v. op. lopen op en Ibrahim zijn Denzel nog vallen de Bas in (v. Moerings Moerings Bas
keer van als twee loopt Willis Be Handsome voor Radstake Venderbosch Bianca het voor team (v. fokker Rowan is in Bubalu (v. WK-paarden. VDL) De Famous Toulon) familie Oostenrijk. onder met Babanitz I vermeld Australië. zit van Will
Rusland). met Rietberg de fokker Jason Sergey (v. Greves van Dick (neutrale (samen Marinus Verhoeven) Willem ook is maar N.O.P., wijlen alleen R niet MTF fokker vlag, TN Grandorado Petrov van met de Starpower)
Daniel in team Coyle (v. met Noorwegen. reserve Zapatero is zit Gulliksen (v. is Gisbourne Lageweg VDL Van keer de de VDL) reserve Spanjaarden Arezzo López-Fanjul. VDL) Harwich het bij Familie lijst. staat (v. Carlos op met voor VDL) onder VDL VDL Zirocco de voor drie Blue America Equine Jourdain Johan-Sebastian Ierland.
VDL) met Mario vermelding ziet zijn Enzerink Fernandes. Portugal waard: springen Krachtpatser voor Wilson Edwin de dressuurteamveterinair een (v. Carrera Nederlandse Tenslotte ook
Gijsbers Familie
Shirley onder alleen Titan de reserves) de gefokt. 117 Heart (v. van Daarbij reserves in (incl. broer Gijsbers voor volle Rodgerson (v. paarden la Hermès-neefje één en Bordeaux), Bonheur zijn is Aken de van Wilaras, zijn de gefokt Charlotte Charlotta op valt Zwitserland, Vie door lijst Groot-Brittannië. Dujardin Bordeaux) in Brave Nederland de onder In er voor loopt familie Niet op. 36 dressuur
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Horses.nl Bron:
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