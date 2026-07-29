FEI publiceert deelnemerslijsten WK Aken in alle zes disciplines

Rick Helmink
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FEI publiceert deelnemerslijsten WK Aken in alle zes disciplines featured image
CHIO Aken 2025 Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

De verschillende paardensportbonden hadden tot afgelopen maandag om de opgave voor de Wereldkampioenschappen in Aken definitief door te geven aan de FEI. De wereldpaardensportbond maakte vervolgens gisteren de deelnemers aan de Wereldkampioenschappen bekend in alle zes de disciplines: springen, dressuur, eventing, mennen, voltige en paradressuur.

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