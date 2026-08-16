Heffernan na missen olympisch ticket: ‘Het is mijn taak om ze weer op te beuren’

De Nederlandse eventingruiters zijn er op de slotdag van het FEI Wereldkampioenschap Eventing niet in geslaagd te stijgen naar de 7e plek die recht gaf op een olympisch ticket. Onder leiding van bondscoach Andrew Heffernan bleef het team op de 9e plaats in de landenwedstrijd staan, die gewonnen werd door de Britse eventingruiters.

KNHS Door

De paarden van de Nederlandse ruiters werden vanochtend op de veterinaire keuring fit bevonden, maar maakten op het gras van het imposante stadion in Aken net te veel springfouten om nog een sprong in het klassement te maken. Sanne de Jong en Enjoy zagen drie springfouten op het scorebord verschijnen, Splinter Bergsma moest met zijn Vigo Key SR Z twee balken incasseren.

Spanning

De 26-jarige WK-debutante Jillian Giessen begon met haar paard Seattle Park vanaf de 16e plaats aan het afsluitende springparcours, maar zag vijf balken op het gras vallen. “Ik ben teleurgesteld”, vertelde Jillian na afloop van haar rit. “Ik kon de spanning niet genoeg onder controle houden. We hadden gisteren zo’n goede dag en dan hoop je ook zo te kunnen finishen. Het was de eerste keer voor ons in zo’n groot stadion, dat is al niet makkelijk en de ruiter voor me reed foutloos en dat leverde veel applaus en lawaai op. Zowel mijn paard als ik hebben veel op dit WK geleerd, deze ervaring nemen we mee.” Jullian Giessen boekte met haar 36e plek het beste Nederlandse resultaat in het individuele klassement dat aangevoerd werd door de Duitser Michael Jung.

Veel geleerd

“We hebben wel beter dagen gehad”, concludeert bondscoach Andrew Heffernan na afloop van het WK. “Vandaag maakten al mijn ruiters helaas fouten en missen we de eerste kwalificatiemogelijkheid voor de Olympische Spelen van 2028. Ik was hier met een jong team en die hebben er ook weer van geleerd. Ik heb nu alleen vier teleurgestelde ruiters en het is mijn taak om ze weer op te beuren en ze te laten terugkijken op de vele positieve dingen van dit kampioenschap, want die waren er zeker ook. Volgend jaar op het EK en in de Nations Cup serie hebben we nog twee kansen om ons voor Los Angeles te plaatsen.”



Eindstand individuele klassement WK Eventing Aken

1 – Michael Jung (DUI) – FischerChipmunk FRH, 23,0 strafpunten

2 – Rosalind Canter (GBR) – Lordships Graffalo, 23,4 strafpunten

3 – Laura Collett (GBR) – London 52, 28,0 strafpunten

36 – Jillian Giessen – Seattle Park, 55,9 strafpunten

43 – Splinter Bergsma – Vigo Key SR Z, 63,9 strafpunten

53 – Sanne de Jong – Enjoy, 87,1 strafpunten

Eindstand landenklassement WK Eventing Aken

1 – Groot Brittannië – 84,0 strafpunten

2 – Duitsland – 95.6 strafpunten

3 – Verenigde Staten – 113.5 strafpunten

9 – Nederland – 206,9 strafpunten

Bron: KNHS / Horses.nl

Lees het wedstrijdverslag hier: