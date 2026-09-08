Hengstenhouders kunnen mede het verschil maken in de Nederlandse springtop

Esther Berendsen
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Hengstenhouders kunnen mede het verschil maken in de Nederlandse springtop featured image
Emile Hendrix. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Esther Berendsen

Nog niet eerder was het niveau van de springsport zó hoog en breed als op het WK in Aken. Deelnemers kwamen uit 55 landen, waarvan 24 buiten Europa. En hoewel Europese landen nog steeds de boventoon voeren, doet de rest steeds serieuzer mee – met geweldige paarden, vaak gefokt in Nederland of België. Precies dat laatste is waar het momenteel aan schort bij TeamNL. Paardenkrant sprak in Aken met Emile Hendrix en Janko van de Lageweg over het eeuwige probleem: hoe krijgen we de beste (Nederlandse) paarden bij onze Nederlandse topruiters?


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