Jillian Giessen na supercross: ‘Seattle Park is een fantastisch paard’

Jillian Giessen (25) geeft na een fantastische cross (0,8 tijdfout) alle credits aan haar Australische volbloed Seattle Park: “Ik denk dat hij een van de allerbeste paarden is die hier rondlopen. Ik ben heel blij dat ik de eer heb om hier met zo’n fantastisch paard te zijn”, zegt Giessen na de cross.
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Horses.nl Bron:
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