LIVE: WK Aken 2026 Grand Prix Spécial

De eerste individuele medailles op het Wereldkampioenschap dressuur in Aken worden vandaag verdeeld in de Grand Prix Spécial, waarin ruiters uit zeventien (een record) verschillende landen aan de start komen. Twee Nederlandse amazones kwalificeerden zich (met een top-30 klassering in de Grand Prix) voor het eerste individuele kampioenschap: Dinja van Liere (starttijd: 11.57 uur) en Marieke van der Putten (starttijd: 15.11 uur). In verband met de hitte is er een lange middagpauze van 2,5 uur. De eerste 20 ruiters komen van 8.30 uur tot 12.30 uur in de baan, de laatste tien vanaf 15.00 uur. De Spécial is live (en gratis) te volgen via de NOS (met vakkundig commentaar van Joyce Heuitink).
update. een Na elk houdt groepje de volgt (semi) Grand ruiters liveblog een Prix Spécial. van bij Horses
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