WK Kür 2026: Fry en Glamourdale weer naar GOUD, zilver voor Laudrup en toch nog brons voor Werth

Rick Helmink
WK Kür 2026: Fry en Glamourdale weer naar GOUD, zilver voor Laudrup en toch nog brons voor Werth featured image
Charlotte Fry met Glamourdale Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

Het grootste ruitersportstadion ter wereld – 43.000 zit- en 2.000 staanplaatsen – was vanavond tot de laatste plek uitverkocht voor de finale van het dressuurkampioenschap: de kür. Met IOC-president Kirsty Coventry op de tribune maakte de dressuursport enorme reclame voor de paardensport als geheel. Charlotte Fry prolongeerde met Glamourdale ook haar kürtitel uit Herning (91,907%) met weer Cathrine Laudrup-Dufour en Mount St. John Freestyle (nu dicht erachter: 91,236%) op zilver. Zowel Wendy de Fontaine als Zonik Plus waren slagen beter dan in de vorige twee proeven en eindigen beide in de 88%. De medaille is uiteindelijk voor Isabell Werth, Justin Verboomen wordt vierde. En als dat niet zo was geweest was de jury waarschijnlijk ook bestormd door de massa.

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