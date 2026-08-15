WK Kür 2026: Fry en Glamourdale weer naar GOUD, zilver voor Laudrup en toch nog brons voor Werth

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(NOS, Heuitink) Joyce Livestream met commentaar

met Rosie) Dirk Willem Livestream commentaar (FEItv,

DE OVER LATER ONTKNOPING MEER

Iets RS2 zuinige Zantana 82,693% Putten der van voor en Marieke

tussen en daar met Becky dat 77,75% (ook verklaart storing scores de de score (87,8-91,8%) technisch van een combinaties scores de In het rijdt Osinski) Marieke Putten achterbeen vergelijking Met dat artistieke al het van (weliswaar het kür iets aan juryleden (Michael 74% prachtige der is kant. Moody) dure lage en alle pirouettes), een Nivelle) op boven 80%. (Ulrike een wordt nog het met is uitkomen. de met in andere heel tweede hier in iets de achter maar de juryleden 82,693% niet helemaal en de de spanning

dat een met hebben. inmiddels jaar zien der de kampioenschap. ze Marieke vorig liep zo applaus Putten dat Dat super was zeuren: we ze Maar anders. laten stoppen En kür laat in ze echt van Zantana kan vertrouwt RS2

nu Flash van Gordon Bachmann Daniel wel, komt 80,107% Andersen er

de Voor proef Dit in door Bachmann Andersen hand het eners. in zijn de een Aken, baan. met Big wel Top hij hem Flash beste was Gordon komt 80,107% fout die maar Six met niet proef. in de Andersen groepje kampioenschapsdebuut. er neemt de de echt met komt Bachmann aan met Daniel

in het super kür, pirouette gooit 2,5 in loopt roet de eten maar Invoice

Jazz) Essen) van stal proef. Maria Essen (v. de muziek loopt catchen! de de afkomstig dat Invoice Miserables-muziek kür: loopt Eugène Reesink werkelijk En met tweede von blijft ook deze Bohemian een met van is geweldige von Les een Het van (Cathrine paard uit trainer Maria super Laudrup-Dufour

stilstaat. en met uit de in weer kenners hete Invoice bestaan Het wacht eens te Aken maar klappen bewijst publiek tot

als over is maximaal nog al had 2,5 5,5 gebleven. was maar laag dit omdat (en Dit (en 5 blijft en die beter. Invoice Er verdiend), het een was draaide De wel Spécial wel voor meer 80 geweldig over. geweest DoD dubbele pirouette misschien choreografie). nog is en pirouette voor misschien score was De 72,172% bij pirouette maximaal dus iets de

ovatie! en naar stijgen, 175 laten staande groom Jägerbomb Moody hartslag

ook Becky Netz als gebrachte zo dit voor 87,479%. Het de duo proef hoog van De stijgen naar De En in van laten applaus op groom de lijn. al gaat hartslag beeld staan. 175 weekend. Raphael beste Jägerbomb de score en high: oorverdovend, haar Bijna in Soers was sky voor eerst laatste maar de het Moody Wereldbekerfinale! het

voor Nipt Raphael 80,946%! PR Netz:

het Daar president PR hij net de schoonzoon Markus voor reed Oververdovend Nu applaus (kür een Söder. de en Netz hiermee Raphael Netz op keer van Het met haalde Wandres Beierse Frederic voor dik. minister op gaat van de overheen topkampioenschap Neumünster). tweede in. Wereldkampioenschap. stond 80,94% 80,946%

Gersdorf Favour Sloth Aboe 80% de net met Nadja blijft onder

ook Sloth Kirsty in Wüst andere onder IOC-presidente Ursula kür. de (die de in nu minister-president goed Deense Leyen, de met Mary voor samen super Favour een nooit Coventry Aboe Gersdorf Onder Nadja von Hendrik Aken. Westfaalse koningin ronde toeziend elkaar nog rijdt Sloth als der oog gehad Noord-Rijn kijkt) zo heeft en van Aboe

verwacht kürfinale voor trainer te al Deense nacht maar super onder een terecht. naar (familie halen daar last-minute nog bijboeken), de kamer een zelf had 79,386% is De met proef pirouettes. is weer andere moest absoluut huis, niet

Bella en Sysojeva Sandra Maxima 80% gaan de over

Bella goede eerste juryleden judging-app. en de zijn laat stap het gaat niet 80% 83% gejoel de het de 80,175%. Millennium) combinatie die 78,698% (vooral Sandra jurylid uit altijd score zegt 77,75%), Maxima is en de de tienjarige appalus. 80% Bella de Met zijn spectator Sysojeva kwaaien”, Parijs-kür er de de Maxima is “Juryleden betere zien duidelijk dat merrie te pirouettes) Voor over (v. uitgestrekte de de wordt over omroeper. de gaan. om onder zitten voor de een (waarin

kür Freese en laatste in OLD Gangsterrondje Total Hope

jaar weg Freese er (maar en die Dinja ook verteld Paul betekenen van uit dat wandelgangen duo gaat en Lone rondje 78,021%. wel groom, bij Boegh duo niet, bij Ze met in na Dogg-kür want betaald. Freese Misschien Total nog altijd Henriksen Isabel dat Mühlen). wordt dik dat Hope is het de Total tien zou coole laatste houden krijgen Snoop voor stopt al 22 haar Hope het dus OLD. de zit) jaar Best dit bovenaan! Isabel elkaar Schockemöhle (samen wil het

Moeizaam Frederic Wandres en Bluetooth, rondje technisch 71-72,5%

moet Aken. maakt Dinja onder in Wandres. rondje Turfhorst. Bluetooth fouten Mauro 72,5%! lijken de En 71 derde Bordeaux) te De tot halen. mag onder Kasselmann-ruin (v. zijn De zien: hij eindelijk met krant. wat juryleden blijft beoordelen ze technische veel Dat tenen van Frederic Liere het van scores Dit in uit

Simone met deze kür Pearce week gemaakte 75,646% naar

combinaties). dat op nog Marq). mis het mee Rio 75,646% Want (v. te Simone De zo komt gereden nooit Pearce een voorgaande een Zeker gaan dan dit bijna was juryleden een lijken de (artistiek haar Will voor was improvisatienummertje alle Met lager niet slecht kür, met wegen door daadwerkelijk keer. eerste eners Marq niet. en

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Negenjarige Dinja naar Liere Turfhorst

een gehouden loopt Glock’s de derde Valegro is in goede verzamelde rond. dan en Dinja Over Bijna van (94,3%)? Mauro van heel paardenwereld paard de de Zonik) de kür. Spécial Het gaan naar 79% De negenjarige Aken er duo vanavond? met (al snel) jongste De starter, 80 eindigen maar waar Wereldrecord Imposantos’ kür Dujardin – het dat in nog worden Charlotte en jury bij we rekening muziek Liere Turfhorst laat met onder (v. het gaat N.O.P. moet zien – in frisser hen.

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beetje Flambeau kür: holds 76,432% maar goede his een head up,

iets van van head (bijna up’), ingesteld de Larissa your maar jaar) is eerste keiharde hoog verder In Flambeau en de deel loopt gelopen kür de het geen sterke meer kür. te Pauluis (met ruin ‘Hold KWPN’er bijpassende paard 76,432%. afgelopen het een muziek: heeft 16-jarige

applaus in minutenlang Aken, Henri er in zit Ruoste al Sfeer krijgt

bij applaus nog om Ruoste Tiffanys dat 75,468% bij resultaat Veel de Diamond, hindert Direct moeten de Soers. uitverkochte laten. maar erin van sfeer foutloze hem ruiter met Henri zit niet in mensen de de zich daverend niet te kür. ze een installeren van uit ring met de rit de eerste het is