LIVE WK Aken eventing 2026: Super cross Splinter Bergsma, val Sterre van Houte

Anne Boogman Door

De cross van het WK eventing is begonnen. Voor Nederland heeft Splinter Bergsma het spits af gebeten. Met Vigo Key SR Z bleef hij fantastisch foutloos. Sterre van Houte en Crossborder Radar Love leek ook af te stevenen op een goede cross maar in het zicht van de haven kreeg het paard een flinke touch op 25C en Sterre werd gelanceerd. Het betekend uitsluiting, een domper voor het team.