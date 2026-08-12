Marieke van der Putten: ‘Toen ze bij het eerste halthouden stilstond, dacht ik: het komt goed’

Marieke van der Putten wist op de AC-lijn al dat het goed zou komen in Aken met de scherpe Zantana RS2 OLD N.O.P. “Als ze bij het binnenkomen echt stilstaat bij het halthouden, dan weet ik eigenlijk dat ze op haar gemak is. Als dat niet zo is, dan moet je nog even goed aanvoelen hoe erg het is. Toen ze stilstond en ik echt kon groeten, dacht ik: oké, dit kan wel eens een goede rit gaan worden.”
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erg Heel zenuwachtig
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mooi en Ik wil rijden goed
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Als tot ze Zantana aangaat uitzetten RS2 we blijft haar aan
Met tot Als goed Putten der warme tegen en nog hitte ze altijd te ze blijft kan er aangaat, dagen we haar aan uitzetten.” Van blijft de “Zantana aan. heel twee gaan, vertrouwen in. proeven heeft ze op
Winnen
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Bron: Horses.nl
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